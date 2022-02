Festivals et événements de la saison automne-hiver 2021-2022 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de près de 80 000 $ au Festival International du Film pour Enfants de Montréal

QUÉBEC, le 26 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce l'octroi d'une aide financière de 79 500 $ au Festival International du Film pour Enfants de Montréal (FIFEM) qui se déroulera jusqu'au 6 mars.

Le FIFEM célèbre cette année son 25e anniversaire. Au fil des ans, ce festival unique est devenu un événement familial phare dans le calendrier culturel du Québec. Il s'est donné comme mission d'intéresser les enfants au cinéma, afin de former la future génération de cinéphiles. Offrant une programmation riche qui présente des films de tous les horizons, le FIFEM souhaite développer chez les jeunes visiteurs un esprit curieux et ouvert.

Le FIFEM, c'est également des récompenses remises dans diverses catégories. Parmi celles-ci, la plus récente, le prix Rock-Demers créé en 2021, vise à souligner le travail exceptionnel de ceux et de celles qui contribuent au rayonnement du cinéma jeunesse.

« Le cinéma est une merveilleuse porte d'entrée vers le monde de la culture québécoise pour les jeunes. Notre gouvernement est heureux de souligner les 25 ans du Festival International du Film pour Enfants de Montréal. Un quart de siècle à innover pour permettre aux cinéphiles de demain de découvrir des œuvres d'ici et d'ailleurs. Je souhaite à tous d'y découvrir des œuvres qui les marqueront et leur donneront le goût du cinéma pour toute leur vie. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, octroie au FIFEM la somme de 57 000 $, par le biais du programme d'aide à la promotion, et à la diffusion et 22 500 $ en projet spécial, dans le cadre du 25e anniversaire du FIFEM.

