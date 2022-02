Festivals et événements de la saison automne-hiver 2021-2022 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de près de 265 000 $ au Mois Multi

QUÉBEC, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce une aide financière de près de 265 000 $ aux Productions Recto-Verso pour l'organisation du Mois Multi qui se déroulera jusqu'au 27 février.

Le Mois Multi présente des œuvres audacieuses dans le domaine des arts multidisciplinaires et électroniques. Une foule d'activités sont proposées, notamment : des spectacles interactifs, des installations, des environnements immersifs et des œuvres qui fusionnent des langages, des matériaux, des techniques, des formes et des procédés artistiques de toutes sortes. C'est entre autres à l'Espace 400e et dans les locaux des Productions Recto-Verso, à Québec, que le festival se déroulera, en plus d'offrir une programmation en ligne.

Citation

« Notre gouvernement s'est engagé à investir dans la culture québécoise et à être partenaire d'événements qui font rayonner ce qu'elle a de plus audacieux. Le Mois Multi s'inscrit certainement dans ce mouvement avec ses 10 installations mettant en vedette les œuvres d'une vingtaine d'artistes d'ici et d'ailleurs. Je vous invite avec enthousiasme à briser la monotonie de l'hiver pour vous laisser surprendre par ces nombreuses activités, toutes originales et uniques. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Fait saillant

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde la somme de 262 950 $ aux Productions Recto-Verso en vertu du programme Soutien à la mission - Organismes de création-production et événements nationaux et internationaux.

Liens connexes

Ministère de la Culture et des Communications

Conseil des arts et des lettres du Québec

Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux

facebook.com/mccquebec

twitter.com/mccquebec

instagram.com/mccquebec

youtube.com/mccquebec

Conseil des arts et des lettres du Québec sur les médias sociaux

twitter.com/LeCALQ

facebook.com/LeCALQ

youtube.com/LeCALQ

instagram.com/LeCALQ

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source : Elizabeth Lemay, Attachée de presse Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 514 882-5645; Renseignements : Équipe des relations médias Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388