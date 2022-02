Festivals et événements de la saison automne-hiver 2021-2022 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 140 000 $au Salon du livre de l'Outaouais

QUÉBEC, le 24 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce qu'une aide financière de 140 000 $ est accordée au Salon du livre de l'Outaouais qui se déroulera du 24 au 28 février.

Le Salon du livre de l'Outaouais est une grande célébration de la littérature. Sa mission est de contribuer au rayonnement de la lecture, des auteurs ainsi que de toute l'industrie du livre québécois et francophone. Pour sa 43e édition, le Salon se tiendra sous le thème Lire l'avenir, pour rappeler à tous que la lecture nous ouvre à un monde sans limite et à un avenir plein de promesses.

Citations

« Le livre est une industrie importante pour votre gouvernement. Un livre est une fenêtre ouverte sur le savoir et la liberté. Le Salon du livre de l'Outaouais met un point d'honneur à célébrer le livre francophone et son impact pour notre culture. Les visiteurs auront le privilège de découvrir une foule d'auteurs de tous les horizons, mais tous liés par leur amour de la francophonie. Rien ne pourrait arrêter un amoureux des livres de célébrer la littérature et j'invite les Québécois à prendre part en grand nombre au Salon. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je me réjouis, à titre de ministre responsable de la région de l'Outaouais, de l'aide financière qu'apporte le gouvernement du Québec au Salon du livre de l'Outaouais (SLO). Le SLO permet à la littérature et à ses auteurs d'occuper une place médiatique prépondérante pendant quelques jours, et ce, pour le plus grand bonheur des auteurs et des passionnés de lecture de tous les âges de notre région. Le format virtuel permettra à cette incontournable fête du livre de présenter une programmation complète qui saura plaire à tous les goûts en plus d'initier le public à la littérature francophone de l'Outaouais, du Québec et du monde entier. Je vous invite tous et toutes, du 24 au 28 février prochain, à la 43e édition du Salon du livre de l'Outaouais. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Fait saillant

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, octroie au Salon la somme de 100 000 $ par le biais du programme d'aide aux salons du livre et un montant de 40 000 $ par l'entremise du programme d'aide aux initiatives innovantes, issu du Plan de relance économique du milieu culturel.

Liens connexes

Ministère de la Culture et des Communications

Société de développement des entreprises culturelles

Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux

Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn

Société de développement des entreprises culturelles sur les médias sociaux

Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 581 989-6037; Antoine de la Durantaye, Attaché de presse , Cabinet du ministre de la Famille, 418 558-6039 ; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388