Festivals et événements 2020 - Le gouvernement du Québec appuie CINEMANIA

MONTRÉAL, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer un appui financier s'élevant à 198 500 $ pour soutenir le festival de films francophones CINEMANIA, qui se déroule à Montréal du 4 au 22 novembre 2020.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ainsi que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, confirment une aide financière de 198 500 $ pour soutenir l'organisation du festival.

Depuis sa création en 1995, CINEMANIA s'est donné comme mission de promouvoir le cinéma francophone dans toute sa variété et son originalité. Chaque année, le festival présente de nombreuses productions québécoises, canadiennes et en provenance de plusieurs pays. Pour la présente édition, le festival propose une programmation entièrement en ligne.

Citations :

« Le cinéma occupe une place centrale dans l'univers culturel du Québec. Fenêtre ouverte sur une cinématographie riche et variée, CINEMANIA en est un fier ambassadeur. Je salue les organisateurs et les bénévoles du festival qui, par leur travail et leur engagement, contribuent à promouvoir et à rendre accessibles à tous les citoyens une cinématographie distinctive en français et les œuvres de cinéastes québécois dont nous sommes très fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je tiens à saluer la créativité et la souplesse dont a fait preuve l'équipe de CINEMANIA qui présente, pour la première fois de son histoire, toute sa programmation en ligne. Je suis convaincue que les cinéphiles se feront un plaisir d'être au rendez-vous. Assurément, ce festival réservé au rayonnement du cinéma francophone fera aussi rayonner Montréal, métropole francophone de cinéma et de culture. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je tiens à féliciter les organisateurs du festival CINEMANIA ainsi que les artisans qui ont collaboré à la réalisation du film La Nuit des rois, aujourd'hui projeté en avant-première. Cette œuvre cinématographique de Philippe Lacôte est un bel exemple de collaboration, de partage et de mise en commun des talents artistiques entre les États de la Francophonie. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, attribue à CINEMANIA une somme de 100 000 $ dans le cadre de son programme Aide à la promotion et à la diffusion ainsi qu'une somme de 65 000 $ dans le cadre du Programme d'aide aux initiatives innovantes, volet 2 - Aide aux projets de relance culturelle.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 30 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie octroie la somme de 3 500 $ pour financer la promotion du film La Nuit des rois qui a été diffusé en avant-première du festival CINEMANIA, le 4 novembre 2020.

