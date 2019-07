Festival SOIR - Une quatrième édition remplie de nouveautés dans la Petite-Patrie!

FORT DU SUCCÈS DE SA PREMIÈRE ÉDITION DANS LE QUARTIER SAINT-SAUVEUR À QUÉBEC LE 7 JUIN DERNIER, LE FESTIVAL D'ART ÉMERGENT REVIENT À LA CHARGE ET DÉVOILE UNE PROGRAMMATION MONTRÉALAISE S'ÉCHELONNANT SUR TROIS JOURS - DU 8 AU 10 AOÛT -, SUR LA RUE BEAUBIEN.

MONTRÉAL, le 24 juill. 2019 Le festival SOIR n'a pas fini de surprendre. Cette édition revue et augmentée -- et unique manifestation du festival à Montréal, cette année -- introduit plusieurs nouveautés, notamment une journée dédiée aux arts visuels (le 8 août), l'inauguration d'un espace extérieur -- la Terrasse URBANIA X BOLDWIN --, un prom night haut en couleurs vibrant au son d'interprétations musicales des plus grands hits des années 2000 (le 8 août) ainsi qu'un brunch organisé en collaboration avec le café Pista, lequel prendra place autour d'un tournoi de pétanque amateur sur la Terrasse URBANIA X BOLDWIN (le 10 août entre 11h et 15h). Depuis ses débuts, le festival propose une programmation diversifiée réunissant des artistes établis et de nombreux talents émergents, en quête de nouveaux publics. En ce sens, la formule éclatée de SOIR demeure et se déroulera le 9 août, dès 17h.

LA PROGRAMMATION, EN DÉTAILS...

MUSIQUE

Un programme double au Ausgang Plaza présentera l'étoile montante électro-pop Antony Carle, accompagné de Y POP COIT et de DJ Bleue Baby. Gayance, DJ de réputation internationale de retour de Bruxelles, fera ensuite danser jusqu'aux petites heures les fans de musique afro, électro-pop et techno en compagnie de Hua Li et DJ Yuki.

Un concert rock à l'Église Saint-Édouard, en collaboration avec POP Montréal, fera monter sur scène Solids, le mythique trio de rock garage montréalais, VICTIME, un groupe punk coloré de Québec ainsi que Vanille, un projet de dream-pop accrocheur. À l'Hémisphère Gauche, le rap sera à l'honneur lors d'une soirée unique, gracieuseté de CISM 89,3 FM. Le talentueux duo Kirouac & Kodakludo, l'énergique rappeur Maky Lavender et K0NE, un nouveau venu qui attire l'attention, y livreront des performances qui s'annoncent brûlantes. Figure importante de la scène R&B anglophone de Montréal, la chanteuse et productrice d'électro Cyber sera aussi de ce rendez-vous attendu. À la Brasserie Beaubien, Le Pantoum, partenaire officiel de SOIR QC, présentera quant à lui un concert indie rock réunissant la chanteuse Fria Moeras, Thierry Larose et Valence, un groupe de Québec aux sonorités pop et rétro assumées dont on parle déjà de manière élogieuse, dans les souterrains. Enfin, le folk de Bolduc tout croche et de Marie Claudel ainsi que l'électroacoustique d'Ambroise animeront la Terrasse URBANIA X Boldwin.

ART VISUEL

En matière de photographie, l'exposition du magazine aye mag au Ausgang Plaza se positionne tel un incontournable, au même titre que l'exposition de la controversée série Heroin Days de Yannick Fornacciari au Notre-Dame des Quilles. De son côté, l'exposition Depuis le rivage de Dominique Rivard propose de percer les secrets de la Côte Nord. Il sera de plus possible d'admirer les collages photographiques de Mélissa Pilon en se rendant chez Mario Beaupré encadreur.

L'art numérique sera à l'honneur au C'est Beau et au Moustache Café avec les expositions d'Andrée-Anne Mercier et de Minh Duc Nguyen. La vitrine du Tora Sushi, le Peluso et le café Pista s'habilleront quant à eux des dessins et peintures de Julia Autumn, Kaël Mercader et Marc Olivier Lamothe. Orise Jacques Durocher présentera ses objets-statues à l'Épicerie Le Petit Coin et les fanzines des designers du Collectif Fantomatique seront exposés à la boutique Betina Lou. Une installation artistique participative orchestrée par l'organisme communautaire Exeko investira également le Parc de la Petite-Italie. Finalement, la Fondation Guido Molinari présentera, au Barin, une sélection d'oeuvres du célèbre peintre moderne québécois.

ART VIVANT

Le 8 août, la ligue Hunger Paint créée par SOIR présentera son quatrième match de lutte sur toile, mélangeant, sous les regards amusés, peinture en direct et jeu d'acteur décomplexé. Une autre activité multidisciplinaire, cette fois-ci pensée par le BAM (bouillon d'art multi) -- un organisme de Québec rassemblant, le temps d'une journée, des étudiant.e.s en art de Montréal et de Québec -- se tiendra le 9 août et promet de donner lieu à une création spontanée et éphémère. Le Parcours arts vivants offrira aussi la possibilité de se déguiser et de jouer différents rôles dans Le temple de Trish, une installation immersive réalisée au Bazar Café. De plus, les festivalier.ère.s pourront apprécier une valse de costumes colorés avec Vice Versa : A Queerlesque Night, un cabaret mettant en vedette les nouveaux et meilleurs talents de la scène burlesque queer de Montréal. Les amateur.trice.s de danse non-conventionnelle seront aussi servi.e.s par la performance "Feel(H)z" de ELI au Cagibi.

Finalement, à ne pas manquer : Hubert et Siry des comédien.ne.s Maude Demers-Rivard et David Emmanuel Jauniaux, la pièce de théâtre extérieure In situ des Enfants de la Négation, la pièce Poète (en cours) réalisée dans une ruelle par le Théâtre du Lotus et À GO, on criss le feu, une pièce qui sera jouée à trois reprises entre les murs d'un appartement du quartier. Sun Sets, une performance multidisciplinaire bilingue et poétique, sera quant à elle présentée à Atelier 10.

POÉSIE

Une performance multidisciplinaire rendant hommage à Réjean Ducharme et intitulée La Flore Laurentienne sera présentée à l'Église Saint-Édouard tandis que le Jamais Lu offrira des textes inédits, lus par Marilou Craft et Chloée Savoie-Bernard, au Barberito. Les Éditions du remue-ménage, Omri ainsi que la poète Lily Pinsonneault se réuniront, pour leur part, le temps d'une soirée de lectures conjointe au… Bruno Sport Bar!

CINÉMA

Enfin, des courts métrages seront projetés au Parc de la Petite-Italie le 9 août grâce à l'équipement de Vélo Paradiso. Une sélection de courts sur le thème de la fête seront présentés par Wapikoni Mobile, le Festival du Nouveau Cinéma et le Festival Filministes, le tout dans une ambiance familiale.

