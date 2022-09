FESTIVAL QUINZAINE JAZZ: LANCEMENT DE LA 1ÈRE ÉDITION

Le Festival Quinzaine Jazz du 7 au 22 octobre 2022

CHAMBLY, QC, le 21 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Un nouveau festival jazz voit le jour dans la Vallée-du-Richelieu! Pour sa 1ère édition qui a lieu du 7 au 22 octobre 2022, le Festival Quinzaine Jazz propose 7 spectacles dans les villes de Chambly, Otterburn Park, Beloeil et Mont-Saint-Hilaire.

Ce tout nouveau festival élaboré par les Productions Nouvelle-Orléans célèbre la musique jazz de tous les horizons tel le jazz de chambre, le blues, la salsa et le funk. Les performances d'artistes reconnus seront présentées sous différentes formules: En salle, microbrasserie et brunch musical.

Programmation 2022 du Festival Quinzaine Jazz (Groupe CNW/Productions Nouvelle-Orléans)

Vous pourrez entre autre prolonger l'été avec Lengaïa Salsa Brava, apprécier la talentueuse pianiste et Révélation Jazz Radio-Canada Ariane Racicot en formation trio ou bien assister au spectacle Gala avec l'unique groupe gansterjazz/funk/neosoul: Liquor Store. Pour la programmation complète et achat de billets, veuillez consulter le site web à l'adresse quinzainejazz.com.

Campagne de financement participatif via La Ruche

Jusqu'au 3 octobre, une campagne de financement participatif avec La Ruche est en branle afin d'amasser un montant de 6000$. Ce montant servira à bonifier cette première mouture afin d'améliorer l'expérience des festivaliers. Vous pouvez contribuer à cette campagne en suivant le lien suivant: https://laruchequebec.com/fr/projet/1ere-edition-du-festival-quinzaine-jazz.

Volet Éducatif

Avec son volet éducatif, le Festival Quinzaine Jazz assure également une présence auprès de la relève avec des concerts dans les établissements scolaires à vocation musicale. À sa première année d'existence, le Festival Quinzaine Jazz est fier d'être parrainé par le Fonds Cogecoeur de Cogeco en partenariat avec La Ruche et se verra octroyer une bourse de 1000$ conditionnelle à la réussite de la campagne de financement participatif avec La Ruche. Cette bourse sera remise à une école à vocation musicale pour l'achat d'accessoires de musique.

L'organisme

Créé en mars 2022, les Productions Nouvelle-Orléans est un organisme à but non lucratif basé dans la municipalité de Chambly. Il a comme mission de faire la promotion de la musique, plus particulièrement dans la région de la Montérégie ainsi que de stimuler le développement culturel, économique et social de cette région et des environs. Les 5 membres de son conseil d'administration, tous musiciens professionnels, désirent plus que tout contribuer à l'épanouissement culturel de la nation.

