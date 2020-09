Festival LatinArte - Quatre créateurs latino-québécois pour la 12e édition

Cette édition est l'occasion pour LatinArte de mettre de l'avant la présence dynamique des artistes issus d'Amérique latine au Québec, ainsi que la multidisciplinarité de leurs pratiques. L'exposition souhaite offrir un nouveau regard sur la multiplicité des interprétations et favoriser les échanges entre les productions artistiques du Sud et du Nord.

Installation numérique, sculpture monumentale, art photographique et art organique; autant de médiums qui soulignent la notion de présence, de manières physique ou virtuelle. Cette édition met en évidence l'urgence de créer des réseaux communautaires et des modes de communication qui favorisent la circulation des œuvres, la résilience et la créativité collective.

En écho au concept de présence et d'échanges de cette exposition à la salle de diffusion de Parc-Extension, une œuvre de l'artiste Sergio Clavijo se retrouvera dans le hall d'entrée de la maison de la culture Claude-Léveillée, afin de créer des liens entre ces deux lieux de diffusion culturelle au sein de l'arrondissement.

À propos du Festival LatinArte

Fondé par Angela Sierra en 2009, le Festival LatinArte a pour mission de faire connaître les créateurs d'origine latino-américaine.

Coordonnées de la salle de diffusion de Parc-Extension

Complexe William-Hingston

421, rue Saint-Roch

514 872-8124

culturevsp.com

Heures d'ouverture

Mercredi, jeudi et vendredi : de 13 h à 18 h

Samedi et dimanche : de 12 h à 17 h

Lundi et mardi : fermé



