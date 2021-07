Dès midi , l'accueil des participant.e.s, qui n'auront pas à s'inscrire préalablement, se fera au point de rassemblement situé au parc Jeanne-Mance , à l'angle de l'avenue Mont-Royal et de l'avenue du Parc, pour un départ à 13 h direction sud sur l'avenue du Parc , où la Marche se poursuivra jusqu'à l'intersection du boulevard René-Lévesque pour se diriger vers l'est avant de tourner à gauche sur Atateken pour se terminer dans le Village, sur la rue Sainte-Catherine . À 14 h 30, le traditionnel moment de silence sera tenu, en mémoire de celleux qui ont été victimes du sida et de l'homophobie. La présence de bannières, banderoles, structures de décoration et de manifestation de messages revendicateurs est autorisée et même encouragée, sous condition que le respect et la sécurité de toustes soient assurés.

« Depuis quelques années déjà, l'équipe du festival souhaite mettre de l'avant l'esprit ainsi que l'apport communautaire des différentes communautés 2SLGBTQI+ et cette année, la pandémie nous l'impose, en quelque sorte. Rappelons-nous qu'à Montréal, c'est en 1979 que la première manifestation pour les droits des communautés 2SLGBTQI+ a eu lieu, organisée par le fondateur de la Brigade Rose, John Banks et réunissant 52 personnes. Ainsi, c'est avec beaucoup de fierté que nous confirmons non seulement la tenue de l'événement le plus mobilisateur du festival sous sa forme originale, mais aussi d'une activité rassembleuse et ouverte à toustes, qui permettra de faire rayonner les aspects revendicateur et communautaire du festival. » mentionne Jean-François Perrier, directeur général par intérim du festival Fierté Montréal.

Afin de respecter les mesures sanitaires, le port du masque est recommandé et plusieurs équipes seront déployées pour assurer la sécurité de toustes à tous les égards.

Le festival a profité de l'occasion pour dévoiler les projets communautaires qui seront présentés, autant en virtuel qu'en public. Ces activités ont été mises en place à la suite d'un appel de projet auprès des différentes organisations des communautés de la diversité sexuelle et de genre grâce à un soutien financier record de 85 700 $ du festival. Entre autres, les projets des organisations suivantes ont été retenus : Aids Community Care Montréal, AGIR, Aide aux Trans du Québec, Also Cool Mag, Archives gaies du Québec, Armada Montréal RFC, ASTTeQ, Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal, Coalition des familles LGBT+, Communauté Asexuelle de Montréal, Dodgeball LGBTA Montréal, Drag Brunch MTL, Église Saint-Pierre-Apôtre, Ensemble-Compagnie théâtrale LGBTQ, Équipe Montréal, Fraîchement Jeudi, Helem Montréal, House of Gahd, Kiki House of Sankofa, LSTW, Néoquébec, Pet play Québec, QueerTehc, Réseau des lesbiennes du Québec, REZO, Volley Boreal, Voulez-Vous Productions et Yoga Gai Zone/Mtl

À propos de Fierté Montréal

Depuis 2007, à l'initiative des communautés 2SLGBTQI+ montréalaises, le festival Fierté Montréal met de l'avant leurs droits et en célèbre la richesse culturelle et les avancées sociales. Ce plus grand rassemblement des personnes de la diversité sexuelle et de genre de la francophonie travaille localement au quotidien et sert de phare d'espoir pour les personnes vivant en terrains hostiles à nos communautés. En 2020, le festival a présenté son Édition 360 avec l'ensemble des activités se déroulant en mode virtuel en conformité avec les mesures sanitaires alors en place. En 2021, les festivités se tiendront du 9 au 15 août avec une programmation hybride alliant des activités en personne à des événements virtuels. Plus de renseignements sont disponibles sur la page web, la page Facebook, ainsi que sur les comptes Twitter et Instagram.

