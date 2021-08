MONTRÉAL, le 9 août 2021 /CNW Telbec/ - Le festival Fierté Montréal, présenté par TD, a procédé ce matin au lancement officiel des célébrations 2021, sous la thématique Ensemble pour toustes, et a dévoilé les revendications sociales et politiques qui seront mises de l'avant cette année. Une attention particulière sera portée lors de cette édition aux peuples autochtones, non seulement pour souligner la Journée internationale des peuples autochtones, mais également pour leur redonner la voix et reconnaitre la responsabilité de chacun.e d'agir en allié.e de la cause des communautés autochtones et des personnes bispirituelles.

En 2021, Fierté Montréal entend porter et faire réagir quant aux revendications suivantes :

Reconnaissons, agissons et devenons de meilleur.e.s allié.e.s pour soutenir la cause des communautés autochtones et des personnes bispirituelles assassinées et portées disparues

La découverte de centaines de corps d'enfants dans des pensionnats autochtones en 2021 au Canada ne fait que réitérer l'urgence d'imposer une prise de conscience collective majeure des atrocités commises envers les personnes autochtones. Nous devons agir pour soutenir les communautés affectées, et engager une réconciliation pérenne. Comme nous l'avions énoncé dans nos revendications de 2020, depuis l'ère de la colonisation, ce qui est arrivé et qui arrive encore aux personnes autochtones du Canada, est à un génocide. Depuis l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, plusieurs appels à la justice ont été énoncés. Nous appelons les gouvernements à mettre en place toutes les mesures efficaces au service d'une vraie réconciliation.

Agissons pour lutter contre toutes les violences faites envers les communautés de la diversité sexuelle et de genre, et soutenons les personnes survivantes avec davantage de ressources adaptées à nos communautés.

Le confinement et l'isolement physique et social de la pandémie ont accentué les violences faites aux personnes 2SLGBTQI+. Cette situation nous préoccupe et c'est pourquoi nous réclamons des ressources adéquates développées spécifiquement pour nos communautés ; nous voulons pouvoir leur fournir de l'aide professionnelle et psychologique nécessaire à leur bien-être. Nous rappelons qu'il est important de prendre en considération les enjeux des diversités sexuelles et de genre dans l'implantation des services génériques.

Cessons les injustices et les discriminations faites envers les personnes noires, autochtones, arabophones, asiatiques et latinx.

Tant dans nos communautés qu'à travers la société, le racisme envers les personnes noires, autochtones, arabophones, asiatiques et latinx est responsable d'une multitude d'inégalités, de traumas, de discrimination de toutes sortes. Nous devons collectivement reconnaitre le racisme et l'oppression encore et toujours exercées, après des siècles de colonialisme. Nous devons être dans l'action pour engager des changements immédiats, prévenir et offrir une justice réparatrice. Nous condamnons également le racisme anti asiatique et nous dénonçons d'une même voix ce racisme avoué et dévastateur. Dans sa programmation 2021, Fierté Montréal met l'accent sur la voix et participation des communautés, des espaces bienveillants et exclusifs. Fierté Montréal encourage la réflexion entourant le financement de la police au Québec, et ce, afin de remettre au centre des actions de soutien aux communautés et la compréhension, plutôt que la répression.

Reconnaissons haut et fort et sans réserve l'identité de toutes les personnes trans et non binaires.

Nous nous réjouissons de la décision de la cour qui a en janvier 2021 invalidé des articles du Code civil du Québec discriminatoires envers les personnes trans ou non binaires. Le gouvernement doit modifier les articles d'ici le 31 décembre 2021. Nous rappelons que les personnes trans et non-binaires ont le plein droit de déterminer elles-mêmes leur identité et expression de genre, et ce, conformément à la protection des lois sur les libertés individuelles. Nous souhaitons que nos communautés puissent changer leur nom sur les documents officiels et que les milieux de travail et institutions se renseignent sur les impacts sur la santé mentale que peuvent avoir le non-respect de l'identité d'une personne et/ou le rappel d'une identité passé avant une transition.

Priorisons le langage inclusif : un langage non genré et une rédaction épicène pour des langues inclusives pour toustes.

La clé d'un langage universel éliminant toute forme de discrimination et de stigmatisation se résume par l'utilisation d'une communication non genrée, soit une rédaction épicène. Le français est une langue très marquée par le genre de manière binaire (masculin/féminin). Il est important d'employer des formes de langage inclusif ou neutre afin qu'on soit prêt.e.s à accepter tout le monde, quel que soit leur genre. Fierté Montréal encourage les gouvernements à implanter un cours sur le langage inclusif à l'école et au sein de l'administration publique.

Le festival Fierté Montréal, sous la thématique Ensemble pour toustes, présente ce soir à 20 h sur sa page Facebook la Soirée d'ouverture, avec notamment une performance de Jeremy Dutcher, et se poursuit jusqu'au 15 août, journée de la Marche de la Fierté, dont le rassemblement est prévu à midi au parc Jeanne-Mance pour un départ à 13 h. La programmation inclut plus de 70 heures de contenu diffusé en ligne et en présentiel, dont 32 projets communautaires, 8 DJ sets, 4 conférences au théâtre Le National, un Village animé et bien sûr, 4 soirées de diffusion des grands spectacles préenregistrés sur l'écran géant de la scène Casino de Montréal à l'Esplanade du Parc olympique. Billets et infos au fiertemtl.com.

Depuis 2007, à l'initiative des communautés 2SLGBTQI+ montréalaises, le festival Fierté Montréal met de l'avant leurs droits et en célèbre la richesse culturelle et les avancées sociales. Ce plus grand rassemblement des personnes de la diversité sexuelle et de genre de la francophonie travaille localement au quotidien et sert de phare d'espoir pour les personnes vivant en terrains hostiles à nos communautés. En 2020, le festival a présenté son Édition 360 avec l'ensemble des activités se déroulant en mode virtuel en conformité avec les mesures sanitaires alors en place. En 2021, les festivités se tiendront du 9 au 15 août avec une programmation hybride alliant des activités en personne à des événements virtuels. Plus de renseignements sont disponibles sur la page web, la page Facebook, ainsi que sur les comptes Twitter et Instagram.

