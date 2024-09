Fermetures des services d'obstétrique dans le Témiscouata : le Parti Québécois réclame la visite du ministre de la Santé

QUÉBEC, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Alors que nous apprenons que le département d'obstétrique a été fermé pendant 195 jours en 3 ans à l'Hôpital de Notre-Dame-du-Lac dans le Témiscouata, le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, exhorte le ministre de la Santé, Christian Dubé, à se rendre sur place lors de son passage au Bas-St-Laurent dans le cadre du caucus présessionnel de la Coalition Avenir Québec qui se tiendra à Rimouski le 4, 5 et 6 septembre prochain.

Le 5 juillet dernier, le Parti Québécois a dénoncé l'inaction du gouvernement et son incapacité à prévenir les interruptions de services en région, particulièrement dans le Témiscouata où les services d'obstétriques sont complètement fermés depuis le 25 juin, et ce, jusqu'au 9 septembre, en raison du manque d'infirmière. « J'invite le ministre à prendre ses responsabilités et à aller sur le terrain pour comprendre l'impact de ses fermetures sur le personnel et sur la population et ultimement, trouver des solutions de concert avec eux pour y remédier. Le passage de Christian Dubé est tout indiqué; il passera 3 jours dans le Bas-St-Laurent. L'inquiétude persiste chez la population et celle-ci est mobilisée pour la réouverture de services. Une rencontre avec eux c'est le minimum attendu de la part d'un ministre lorsqu'une région traverse une crise de cette ampleur », a déclaré d'emblée le député.

Les plus récentes données démontrent également que les fermetures de services en obstétrique dans le Témiscouata sont courantes : le département à l'Hôpital Notre-Dame-du-Lac a été fermé pendant 195 jours en trois ans. « Ces chiffres démontrent une fois de plus l'incapacité de la CAQ à planifier de façon durable les services spécialisés en région ainsi que son incapacité à déployer des solutions pérennes pour éviter les fermetures. Le manque de personnel, ce n'est pas un nouveau problème. Pourtant, la CAQ est incapable de planifier correctement la fin du recours aux agences et tarde à valoriser davantage le personnel du réseau public. Une fois de plus, la visite du ministre dans le Témiscouata n'est pas prématurée », a conclu Joël Arseneau

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, (418) 720-5717, [email protected]