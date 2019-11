Fermetures de routes en raison des pluies abondantes dans la région

Route 173

Beauceville et Notre-Dame-des-Pins

Fermeture complète

Entre la 9e Avenue à Beauceville et la route des Pins à Notre-Dame-des-Pins Beauceville

Fermeture complète (glissement de terrain)

Secteur de la côte du Rapide Beauceville

Fermeture complète

Secteur de la rivière des Plantes et de la route du Golf Saint-Joseph-de-Beauce

Fermeture complète

Secteur de la rue du Palais