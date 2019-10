Fermeture temporaire de la voie de circulation du barrage Sartigan

SAINT-GEORGES, QC, le 28 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques tient à informer la population que la voie de circulation automobile et piétonnière du barrage Sartigan, à Saint-Georges, sera fermée du lundi 4 novembre au vendredi 8 novembre 2019, et ce, en raison de travaux d'inspection. Ceux-ci se dérouleront selon l'horaire suivant : lundi, de 10 h à 17 h, et de mardi à vendredi, de 8 h à 17 h.

Cette fermeture temporaire de la voie de circulation est nécessaire afin de permettre la prise de mesures dans le cadre du programme de surveillance instrumentale du barrage. Dès que les travaux seront terminés, la circulation pourra être rétablie.

