Fermeture temporaire de l'usine de Thurso - Usine de Fortress : le gouvernement ne ménagera aucun effort pour assurer sa relance

THURSO, QC, le 8 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a décidé d'agir afin de réunir les conditions favorables pour permettre la relance de l'usine de Fortress, à Thurso, en Outaouais, dont les dirigeants ont confirmé hier la fermeture temporaire.

En vue de mettre en place un processus pour trouver un investisseur stratégique, Québec accorde, en plus du montant de 5 millions de dollars attribué l'été dernier, un prêt maximal de 8 millions de dollars à Fortress Global Entreprises (Fortress). Cette contribution financière permettra à Fortress d'instaurer des mesures de conservation des actifs pendant la fermeture temporaire de l'usine et de compléter le processus de sollicitation visant sa vente.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui, accompagné par le député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe.

Citations :

« Compte tenu des conditions de marché défavorables actuellement, les dirigeants de Fortress ont été dans l'obligation de fermer temporairement l'usine de Thurso. Il est important pour le gouvernement d'intervenir maintenant afin de maximiser les chances de relance de l'usine, de maintenir des emplois et de rassurer les fournisseurs. Le gouvernement ne ménagera aucun effort afin de trouver un partenaire pour assurer la viabilité de l'usine. Fortress joue un rôle déterminant dans la structure industrielle forestière en Outaouais et dans les Laurentides. L'usine est notamment approvisionnée à partir de bois de feuillus durs, qui sont surabondants dans ces régions. Cela représente un important débouché pour les entreprises de récolte et pour les usines de transformation locales, dont les scieries. Nous pensons qu'il est possible de rentabiliser l'usine en l'aidant à améliorer rapidement sa productivité. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Comme député de Papineau et ministre responsable de l'Outaouais, je suis heureux de voir notre gouvernement agir en vue d'aider cette entreprise importante pour l'économie de Papineau et de la région. Une fermeture définitive entraînerait des répercussions importantes sur l'économie de la région. Il est donc essentiel de soutenir les travailleurs et leurs familles. Ce sont des gens que l'on côtoie tous les jours. Il importe maintenant de prendre les moyens requis pour redresser la situation, et nous sommes là pour donner un coup de main en ce sens. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« L'aide financière annoncée aujourd'hui est non seulement nécessaire pour Fortress, mais aussi pour bien des entreprises qui ont tissé des liens d'affaires avec elle. C'est donc tout un réseau, mais également un levier économique majeur, que nous souhaitons préserver en lui prêtant main-forte. L'un des buts de notre gouvernement est de maximiser le plein potentiel du secteur forestier afin de contribuer à créer de la richesse dans toutes les régions du Québec. C'est ce qui nous anime, et c'est pourquoi nous tenons à appuyer de la meilleure façon possible les entreprises de ce secteur. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

En 2010, la société Fortress Cellulose Spécialisée a acquis l'usine de pâte kraft située à Thurso , en Outaouais. L'usine était alors fermée et Fortress projetait de la convertir à la production de pâte dissolvante. L'établissement d'une usine de cogénération de 24 mégawatts était aussi prévu.

, en Outaouais. L'usine était alors fermée et Fortress projetait de la convertir à la production de pâte dissolvante. L'établissement d'une usine de cogénération de 24 mégawatts était aussi prévu. Le gouvernement du Québec a participé au financement de ce projet en consentant un prêt de 102 millions de dollars sur un coût total projeté de 175 millions de dollars. Le coût final du projet a toutefois atteint 300 millions de dollars, soit un dépassement de 125 millions de dollars, ce qui a nui à la performance de Fortress. Le gouvernement du Québec a accepté, en mai 2019, de modifier le décret existant afin de prolonger le moratoire sur le remboursement du prêt de 102 millions de dollars jusqu'au 31 mars 2022.

