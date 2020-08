Fermeture temporaire d'un pont

QUÉBEC, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que le pont indiqué ci-dessous sera fermé temporairement du 24 août au 31 août 2020 afin de permettre l'exécution de travaux de réfection. Ce pont est situé dans les forêts du domaine de l'État à cheval sur les limites des MRC de Portneuf et de La Jacques-Cartier.

Pont Localisation Pont R0357-07 Situé sur la rivière aux Éclairs dans la zec Rivière-Blanche aux coordonnées

géographiques suivantes : Latitude : 47° 22' 44'' N

Longitude : 72° 06' 44'' O Voir la carte

Un chemin de contournement permettant d'accéder au nord de la rivière aux Éclairs existe.

Pour plus d'informations, les citoyens sont invités à communiquer avec M. Bernard Julien-Genois, à l'Unité de gestion Portneuf-Laurentides-Charlevoix, de la Direction de la gestion des forêts de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, au 418 875-2703, poste 211.

