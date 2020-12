Fermeture du programme Techniques de bureautique : des femmes et des entreprises pénalisées

MONTRÉAL, le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) est choquée de voir que le ministère de l'Enseignement supérieur (MES) envisage toujours d'abolir le programme Techniques de bureautique dans les cégeps du Québec, et ce, après avoir dit montrer de l'ouverture à une réévaluation de la situation. Avec un taux de placement des finissant.es qui frôle les 100 %, aucun argument probant ne soutient une décision aussi radicale alors que les employeurs s'arrachent les diplômées compte tenu du niveau de compétence élevé qui les distingue.

La FNEEQ trouve particulièrement inquiétant de voir que le MES songe à la fermeture d'un programme dont la pertinence demeure, sans même avoir cherché à le mettre à jour depuis 1999. Heureusement, les enseignantes et les enseignants n'ont pas attendu le ministère pour adapter le contenu des cours afin que les connaissances soient toujours en harmonie avec les besoins des milieux de travail. En effet, les personnes détentrices d'un diplôme d'études collégiales (DEC) en Bureautique accomplissent des tâches administratives qui touchent tant la gestion que la communication ou la technologie et qui requièrent une grande autonomie de même qu'un jugement critique et éthique bien développé.

D'ailleurs, en février 2018, le Palmarès des carrières plaçait pourtant le poste de « secrétaire de direction », au troisième rang de son Top 3 des professions les plus prometteuses pour les diplômés du collégial. « Nous sommes particulièrement préoccupé.es par une fermeture qui limiterait une vaste majorité de femmes sur le plan professionnel puisque 90 % de l'effectif étudiant est féminin. Les candidates potentielles n'auraient d'autre choix que de se tourner vers le diplôme d'études professionnelles (DEP) du secondaire, qui les limiterait tant sur le plan de l'avancement professionnel que sur celui du salaire », précise Caroline Quesnel, présidente de la FNEEQ-CSN.

« Les enseignantes et les enseignants font valoir depuis plusieurs années la nécessaire mise à jour du titre du programme et de ses voies de spécialisation pour les rendre plus attrayants et plus représentatifs des perspectives de carrière qu'offre véritablement le programme : pourquoi le MES n'envisage-t-il pas cette solution d'une simplicité frappante? Abandonner une mauvaise idée ne constitue jamais un aveu de faiblesse », affirme Yves de Repentigny, vice-président responsable du regroupement cégep de la FNEEQ-CSN.

La Fédération a réuni, les 15 et 16 octobre dernier, des professeure.es de Techniques de bureautique des 15 syndicats affiliés dont le collège qui offre le programme pour dégager des pistes de solutions afin d'en assurer l'avenir. Unanimement, celles-ci et ceux-ci lancent un appel au ministère afin qu'il s'engage plutôt sur la voie logique d'une révision en profondeur de la formation. Toutes et tous se disent prêt.es à y participer en grand nombre.

À propos :

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 41 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. La fédération est l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux.

Pour de plus amples renseignements sur la FNEEQ-CSN, visitez http://fneeq.qc.ca et suivez-nous sur Facebook et Twitter .

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Renseignements: Sonia Beauchamp, conseillère à l'information, [email protected], Cellulaire : 514 971-0767

Liens connexes

http://www.fneeq.qc.ca