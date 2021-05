Fermeture du pont de l'Île-aux-Tourtes : Mesures d'atténuation en transport collectif

MONTRÉAL, le 21 mai 2021 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal et ses partenaires de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), d'exo et de la Société de transport de Montréal (STM), offrent des mesures d'atténuation en transport collectif afin de faciliter les déplacements des citoyennes et des citoyens dès le mardi 25 mai. Ces mesures seront adaptées en fonction de la demande pendant la durée de la fermeture du pont de l'Île-aux-Tourtes, entre Vaudreuil-Dorion et Senneville. Centrées sur la gratuité de la ligne de train Vaudreuil-Hudson (exo1), elles permettront aux personnes touchées par la fermeture de se déplacer de leur origine jusqu'à leur destination, le tout de façon fluide et sécuritaire.

Gratuités

La ligne Vaudreuil-Hudson (exo1) sera gratuite tant que le pont de l'Île-aux-Tourtes sera fermé. L'utilisation de ce mode offrira une solution de rechange qui demeurera intouchée par les aléas de la circulation routière.

Dans le but d'éviter la surcharge et la complication des déplacements autour des stationnements incitatifs des gares Hudson (47 places), Vaudreuil (593 places), Dorion (103 places), Pincourt (227 places) et Île-Perrot (271 places), l'ensemble des lignes de bus du secteur La Presqu'île se rabattant à ces gares fonctionnera en portes ouvertes.

Une distribution de titres 2 passages à la gare Vaudreuil et à l'embarquement de la ligne A-40, à Pointe-Claire, permettra la correspondance avec les bus et le métro de la STM aux automobilistes qui souhaitent compléter leurs déplacements en transport collectif jusqu'à la destination désirée, puis en utilisant le train au retour.

Planifier ses déplacements

L'application mobile Chrono met à la disposition de toutes et tous un planificateur de trajet qui peut les accompagner au cours de leurs déplacements ou avant ceux-ci. Chrono est un outil simple, présentant en temps réel tous les services de transport collectif de la région métropolitaine de Montréal.

Modification du service régulier d'exo dans le secteur La Presqu'île

Du lundi au vendredi

Lignes 7 John-Abbott/ Pointe-Claire , 10 et 91 : Ces lignes seront temporairement annulées. Les étudiants du Cégep John-Abbott et les usagers du terminus Macdonald sont invités à prendre le train jusqu'à la gare Sainte-Anne-de-Bellevue , qui se situe à environ 1 kilomètre de marche de leur destination finale.





Ces lignes seront temporairement annulées. Les étudiants du Cégep John-Abbott et les usagers du terminus sont invités à prendre le train jusqu'à la gare , qui se situe à environ 1 kilomètre de marche de leur destination finale. Navette 910 : Afin de pallier les annulations des lignes 7 John-Abbott/ Pointe-Claire , 10 et 91, une nouvelle navette sera mise en place et desservira l'ouest de l'île de Montréal, entre la gare Pointe-Claire et le centre commercial Fairview - Pointe-Claire . Son trajet et ses horaires seront mis en ligne à compter du 21 mai.





Afin de pallier les annulations des lignes 7 John-Abbott/ , 10 et 91, une nouvelle navette sera mise en place et desservira l'ouest de l'île de Montréal, entre la gare et le centre commercial - . Son trajet et ses horaires seront mis en ligne à compter du 21 mai. Ligne 7, navette Dumberry : Cette navette termine habituellement son parcours au boulevard de la Cité-des-Jeunes, devant la Cage aux Sports. Elle sera prolongée jusqu'à la gare Vaudreuil pour permettre les correspondances avec le train exo1 Vaudreuil - Hudson et les autres lignes locales.





Cette navette termine habituellement son parcours au boulevard de la Cité-des-Jeunes, devant la Cage aux Sports. Elle sera prolongée jusqu'à la gare pour permettre les correspondances avec le train exo1 - et les autres lignes locales. Ligne A-40 : Le détour se fera via l'autoroute 30, puis l'autoroute 20. Des voyages seront temporairement annulés en avant-midi et en après-midi. Nous recommandons à la clientèle d'utiliser plutôt la ligne exo1 Vaudreuil - Hudson et de rejoindre la ligne orange du métro à la station Vendôme.





Le détour se fera via l'autoroute 30, puis l'autoroute 20. Des voyages seront temporairement annulés en avant-midi et en après-midi. Nous recommandons à la clientèle d'utiliser plutôt la ligne exo1 - et de rejoindre la ligne orange du métro à la station Vendôme. Lignes 44 et 45 : Des retards pourraient affecter ces lignes.

Pour obtenir des mises à jour relatives aux services alternatifs offerts :

www.exo.quebec/avis#68615051

