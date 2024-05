Fermeture du Panier Bleu : début de la période de réclamation des soldes inutilisés des cartes-cadeaux

MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - À la lumière des plus récents résultats d'exploitation, Le Panier Bleu, plateforme québécoise d'achat en ligne, a mis un terme à ses opérations. Dans le contexte de ce processus de liquidation de la compagnie, Le Panier Bleu a mandaté Raymond Chabot Grant Thornton et la filiale Services Proactio inc. (« Proactio »), afin de mettre en place un programme de remboursement des soldes inutilisés des cartes-cadeaux toujours en circulation.

La période de réclamation débute dès aujourd'hui et se terminera le 31 août 2024. Toute l'information relative au processus de réclamation est disponible à cette adresse web : https://proactio.ca/panierbleu

Comment réclamer?

Les détenteurs de cartes-cadeaux du Panier Bleu doivent remplir le formulaire de réclamation en ligne pour réclamer un remboursement du solde inutilisé de leurs cartes-cadeaux. Un formulaire doit être complété pour chaque carte-cadeau.

Pour une assistance afin de remplir le formulaire de réclamation, les personnes peuvent communiquer avec Proactio, soit par courriel à l'adresse [email protected], soit par téléphone au 1 844 967-3710.

Qui peut obtenir un remboursement des cartes-cadeaux?

Le présent processus de remboursement des soldes impayés est ouvert aux détenteurs des cartes-cadeaux du Panier Bleu. En d'autres mots, si une personne a acheté une carte-cadeau qu'elle a donnée à un membre de sa famille, c'est le membre de la famille qui pourra réclamer.

À noter que, considérant les frais administratifs liés à un virement Interac, si le solde de la carte- cadeau est de 5 $ ou moins, nous effectuerons un don équivalent à la Fondation CHU Sainte-Justine, au lieu de procéder au remboursement. Si le consommateur préfère obtenir un remboursement du solde inutilisé inférieur à 5 $, il doit communiquer avec Proactio par courriel à [email protected] ou par téléphone au 1 844 967-3710.

À propos de Proactio

Proactio, filiale de Raymond Chabot Inc., est une firme offrant principalement des services dans le cadre d'actions collectives. Lorsque nous sommes impliqués dans une action collective, c'est que nous avons été mandatés par la Cour supérieure ou par les parties au dossier. Nous pouvons alors avoir été mandatés pour être l'administrateur des réclamations, pour diffuser des avis aux membres, pour communiquer avec les membres du groupe ou pour soutenir les parties par notre expertise. Nous jouons donc un rôle différent des cabinets d'avocat(es) dans les actions collectives et ne représentons pas la demande ou la défense.

Proactio offre également ses services dans le cadre d'autres mandats de gestion de réclamations, comme une liquidation d'entreprise, telle que le Panier Bleu. Dans de tels contextes, nous sommes amenés à développer un processus de réclamation, communiquer avec les personnes touchées par ce processus et assurer la distribution de chèques ou les virements Interac. Pour ces mandats, nous sommes plutôt mandatés par le liquidateur ou l'entreprise directement.

