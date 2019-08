Fermeture du boulevard Saint-Laurent durant la Semaine italienne de Montréal

MONTRÉAL, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - La Semaine italienne de Montréal se terminera en grand du 16 au 18 août 2019 dans la Petite Italie. Afin de célébrer dans les meilleures conditions possibles, le boulevard Saint-Laurent sera fermé dès jeudi le 15 août à 22h jusqu'au lundi 19 août à midi entre les rues Beaubien et Jean-Talon. Aucun accès ne sera possible en voiture ou en véhicule motorisé.

Certaines rues transversales au boulevard Saint-Laurent seront également fermées:

Saint-Laurent, entre Jean-Talon et Beaubien

Saint-Zotique Est/Ouest, entre Clark et Saint-Dominique

Dante, de Saint-Dominique à Saint-Laurent

Bélanger, de Saint-Dominique à Saint-Laurent

Mozart Est/Ouest, entre Clark et Saint-Dominique

Shamrock, de Saint-Dominique à Saint-Laurent

La ruelle derrière le parc de la Petite Italie

Consultez italfestmtl.ca pour la programmation complète du festival.

À propos de la Semaine italienne de Montréal

La Semaine italienne de Montréal est un festival culturel se déployant à travers la ville et célébrant la beauté et la diversité de l'Italie. Cette célébration offre à plus d'un demi-million de festivaliers et festivalières une grande variété de spectacles et d'activités mettant à l'honneur l'art, la musique, la gastronomie, la mode et le folklore italien. Les événements de la 26e édition du festival se dérouleront du 9 au 18 août 2019.

