Fermeture du Archambault Berri : peine et consternation

MONTRÉAL, le 27 janv. 2023 /CNW Telbec/ - C'est avec peine et consternation que le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 574 (SEPB-574) a appris la fermeture prochaine du magasin Archambault Berri, situé au coin des rues Berri et Sainte-Catherine à Montréal.

L'actuel propriétaire du Archambault, Renaud-Bray, a annoncé vouloir fermer les portes de la succursale montréalaise le 30 juin prochain. Une trentaine d'employé-es se retrouveront sans travail.

« Nos premières pensées vont aux personnes qui travaillent chez Archambault. Ces femmes et ces hommes débutent l'année 2023 du bien mauvais pied. Nous sommes de tout cœur avec elles et nous allons nous assurer que le processus de fermeture se fasse dans le respect des artisans du Archambault Berri », mentionne Dominic Béland, président du SEPB-574.

Le Archambault Berri est une véritable institution à Montréal. Le magasin a ouvert ses portes en 1896. À l'époque, Archambault vendait des partitions et des instruments de musique. Sous sa forme actuelle (librairie et instruments de musique), le Archambault a pignon sur rue depuis 1972.

« Archambault fait partie de l'histoire de Montréal, ce sera une grande perte pour tout le monde. Nous analysons actuellement les conditions de fermeture et nous discutons avec l'employeur. Les dispositions de la convention collective devront être respectées. Soyez certains que nous serons présents tout au long du processus pour nous assurer que nos membres bénéficient d'une transition juste et respectueuse », conclut M. Béland.

SOURCE Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau (SEPB)

Renseignements: Dave Parent, conseiller aux communications, SEPB-Québec, 514-713-2046, [email protected]