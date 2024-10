Fermeture des stations Fabre, d'Iberville et Saint-Michel jusqu'à nouvel ordre

Des enjeux structurels découverts à la station Saint-Michel

MONTRÉAL, le 3 oct. 2024 /CNW/ - La Société de transport de Montréal (STM) informe sa clientèle de la fermeture des stations Fabre, d'Iberville et St-Michel par mesure préventive de sécurité, et ce, pour une période indéterminée. Ainsi, aucun train ne fera d'arrêt à ces stations.

Les travaux qui ont présentement cours à la station St-Michel ont permis de détecter une dégradation importante de certaines poutres principales au-dessus de la passerelle, à la suite de l'évaluation des équipes d'ingénierie. Compte tenu de l'emplacement des appareils de voies nécessaires au retournement des trains, les stations Fabre et d'Iberville doivent être fermées également.

Des évaluations plus poussées devront être effectuées pour déterminer les travaux structurels à venir, ce qui prendra vraisemblablement plusieurs jours, voire semaines.

Comme la priorité de la STM est d'assurer la sécurité de ses employés et de sa clientèle, la Société a pris la décision difficile de cesser le service du métro à ces trois stations dès maintenant.

Des mesures d'atténuation mises en place dès maintenant

Pour atténuer les impacts à la clientèle face à cette fermeture exceptionnelle, la STM met en place un service de navette de bus (ligne 809) entre les stations Saint-Michel et Jean-Talon à partir de ce soir. La navette effectue un arrêt à chaque station de métro de ce tronçon de la ligne bleue et est offerte dans les deux directions.

Du personnel de la STM est déjà en place et le sera dans les prochains jours pour accompagner la clientèle dans ses déplacements.

Pour connaître les options de déplacement en bus, la STM invite également les clients à utiliser le calculateur d'itinéraires, en décochant l'option métro, disponible sur le site web ou les applications mobiles.

L'importance du maintien d'actifs

Cet événement survient alors que la STM a eu la confirmation de l'absence de financement au Plan québécois des infrastructures du gouvernement du Québec pour ses projets de maintien d'actifs et d'accessibilité universelle. Malgré les demandes et représentations de la STM, aucun crédit additionnel n'a été accordé par le gouvernement provincial dans ce domaine depuis 2022. Pour éviter un accroissement de notre déficit d'investissements, 560 M$ seraient nécessaires annuellement pour s'assurer du maintien d'actifs et des infrastructures vieillissantes qui sont arrivées à la fin de leur vie utile.

Point de presse

La STM tiendra un point de presse, le vendredi 4 octobre à 7h30, à la station Saint-Michel. Pour l'occasion, la directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, sera sur place pour répondre aux questions des journalistes.

