Fermeture des restaurants en temps de la COVID-19: la réponse ludique des propriétaires du Groupe Tapeo

MONTRÉAL, le 3 déc. 2020 /CNW Telbec/ - #jesuisrestaurateur ‒ Avec la fermeture des établissements de restauration annoncée jusqu'au 11 janvier 2021, ainsi que l'augmentation constante des cas de Covid, les propriétaires du restaurant et bar à tapas, Tapeo, s'expriment aujourd'hui, à travers une vidéo qui parodie les points de presse quotidiens du gouvernement québécois : la conférence Tapeo .

Depuis plusieurs mois, les restaurateurs ne savent plus sur quel pied danser. «Nous sommes patients et résilients», affirme Victor Afonso, propriétaire de l'établissement. «En plus de devoir adapter notre modèle d'affaires, ajuster nos effectifs et jongler avec des pertes financières importantes, nous sommes devenus un peu prisonniers des règles à suivre qui sont empreintes de confusion et d'ambiguïtés. Comme tout le monde, on fait notre bout de chemin, mais on a décidé d'exposer notre réalité avec un brin d'humour dans cette vidéo. On prend aussi le temps de remercier notre clientèle qui nous soutient énormément depuis la pandémie.», a-t-il ajouté.

D'une durée de près de quatre minutes, la vidéo présente Victor Afonso comme premier ministre de toutes les affaires, le co-propriétaire, Sébastien Muniz comme directeur national de la Santé Logistique, puis la chef Marie-Fleur St-Pierre comme ministre de la Santé du Xérès et de la recette. Ici, le point de presse dénombre les nouveaux cas d'infection en nombre de crevettes ou de paellas, aliments présents dans le menu du restaurant. On dénote également le manque de clarté dans la diffusion des messages. Le public le devinera, c'est une parodie à l'image de la situation actuelle partagée par les autorités quotidiennement.

À propos du Groupe Tapeo:

Incontournable de la scène montréalaise depuis 16 ans, le bar à tapas, Tapeo , offre une cuisine espagnole raffinée et inventive. Également situé dans Villeray, le Mesón , est un bistro qui met aussi de l'avant les saveurs espagnoles réconfortantes dans une ambiance chaleureuse. Depuis la COVID-19, les deux établissements offrent à leur clientèle des menus pour emporter sur leur site internet.

