Fermeture de voies sur le pont Pierre-Laporte - Début du premier blitz de travaux majeurs ce dimanche en soirée

LÉVIS, QC, le 26 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports rappelle aux usagers de la route que le premier blitz de travaux visant la réfection de la chaussée du pont Pierre-Laporte, entre Québec et Lévis, débutera comme prévu ce dimanche 27 juin, à compter de 22 h. Ainsi, une seule voie sera disponible dans chaque direction sur le pont, et ce, jusqu'au 7 juillet prochain.

Ces entraves auront des répercussions majeures sur la circulation. Une forte congestion est anticipée de part et d'autre des ponts Pierre-Laporte et de Québec. La coopération de toutes et tous est essentielle pour réduire au minimum les effets de ces fermetures de voies sur la circulation.

Durant ces travaux, les usagers sont fortement encouragés à revoir leurs habitudes de déplacement et à recourir aux mesures d'atténuation en transport collectif qui seront à leur disposition. Le Ministère tient toutefois à leur rappeler qu'ils devront, autant que possible, opter pour le télétravail et restreindre les déplacements interrives non essentiels au moment des travaux.

Il est à noter que les dates des travaux peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Le Ministère invite les usagers à planifier leurs déplacements avant de prendre la route en consultant Québec 511.

Pour en savoir davantage sur le projet de réfection de la chaussée du pont Pierre-Laporte et les mesures d'atténuation prévues, visitez le transports.gouv.qc.ca/pontpierrelaporte .

Pour plus de détails sur les titres de transport, les parcours et les horaires des services de transport collectif, veuillez consulter les sites Web du Réseau de transport de la Capitale (RTC), de la Société de transport de Lévis (STLévis) et de la Société des traversiers du Québec (STQ).

Faits saillants

Un deuxième blitz de travaux est prévu du 8 au 18 août.

Ces interventions sont requises pour procéder, de façon durable et efficiente, au remplacement complet de la membrane d'étanchéité et de l'enrobé sur le tablier du pont Pierre-Laporte.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724

