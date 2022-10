Fermeture de trois voies sur six du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine à compter du 31 octobre 2022

MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe la population qu'il procédera à la fermeture de trois voies sur six dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine à compter du 31 octobre afin de poursuivre les travaux liés à sa réfection majeure. Cette entrave d'envergure sera en vigueur jusqu'en novembre 2025. L'objectif de ces travaux est d'assurer la durabilité de l'infrastructure pour 40 ans sans autre intervention majeure.

Gestion de la circulation dans le tunnel à compter du 31 octobre jusqu'en novembre 2025

1 voie ouverte en direction de la Rive-Sud;

2 voies ouvertes en direction de Montréal.

Mesures d'atténuation pour limiter les impacts

Le Ministère invite les usagers du tunnel à modifier dès maintenant leurs habitudes de déplacement et à utiliser davantage le transport collectif. Pour encourager les citoyennes et citoyens qui le peuvent à opter pour un plan B remplaçant le voiturage en solo, le Ministère et ses partenaires en mobilité rappellent que les navettes RTL 61, RTL 461, exo 520, exo 521 et exo 532, reliant les stationnements incitatifs de la Rive-Sud au terminus Radisson à Montréal, seront gratuites à compter du 17 octobre pour les trois prochaines années.

De plus, toujours à compter du 17 octobre, des titres de transport (2 passages) seront remis au terminus Radisson aux usagères et usagers de ces navettes afin qu'ils puissent poursuivre gratuitement leur trajet en transport collectif. Cette distribution de titres s'échelonnera sur une période de six semaines, soit jusqu'au 27 novembre 2022.

En plus de ces services gratuits, le ministère des Transports bonifiera le service de métro sur la ligne jaune en plus d'augmenter le nombre de départs de lignes d'autobus en direction du terminus Longueuil. Enfin, le gouvernement du Québec financera un projet pilote de covoiturage mené par l'Autorité régionale de transport métropolitain afin de stimuler cette pratique susceptible de réduire la pression sur le réseau routier. Plusieurs autres mesures seront mises en place. (Voir faits saillants.)

À surveiller d'ici le 31 octobre 2022

Plusieurs activités préparatoires sont à réaliser afin de mettre en place cette nouvelle configuration des voies dans le tunnel, dont du marquage, l'installation et l'ancrage de glissières de sécurité, la construction de voies de déviation et des travaux d'asphaltage. Les fermetures suivantes seront donc requises :

Fin de semaine du 21 octobre : fermeture complète du tunnel en direction de Montréal;

Semaine du 24 octobre : seulement deux voies par direction seront ouvertes;

Des fermetures complètes de nuit pourraient également être requises durant la semaine;

Fin de semaine du 28 octobre : fermeture complète du tunnel en direction de la Rive-Sud.

À noter que cette planification des fermetures pourrait être modifiée en cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables.

Citations

« Nous sommes conscients que ces fermetures au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine chambouleront les habitudes de déplacement de milliers d'usagers de la route. Il s'agit du meilleur scénario pour préserver à long terme ce corridor de transport indispensable. Ces quatre dernières années, j'ai pu constater que chaque fois que le ministère des Transports doit mettre en place des fermetures majeures pour réaliser des travaux essentiels, la population contribue activement au succès de l'opération, notamment en planifiant autrement ses déplacements. Je suis convaincu que nous pourrons encore une fois compter sur la pleine collaboration des usagers de la route. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Aujourd'hui, le message que nous lançons à la population, c'est qu'il faut penser à un plan B pour éviter d'emprunter le tunnel avec son automobile. Renseignez-vous dès maintenant sur l'offre de transport collectif bonifiée. Le ministère des Transports et ses partenaires ont travaillé d'arrache-pied pour proposer aux usagers des solutions de rechange au voiturage en solo dans le corridor du tunnel, que l'on souhaite se rendre sur la Rive-Sud ou à Montréal. J'invite toutes celles et tous ceux qui le peuvent à privilégier le transport collectif et à profiter des gratuités en vigueur dès lundi prochain. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est un axe routier majeur dans l'est de la région métropolitaine. Il est emprunté chaque jour par environ 120 000 véhicules.

Principales mesures d'atténuation

Voie réservée aux autobus, aux taxis et au covoiturage (3 occupants) sur l'autoroute 20, en direction de Montréal;

Tronçons de voies réservées à Montréal entre le terminus Radisson et l'autoroute 25 en direction sud;

et l'autoroute 25 en direction sud; Ajout d'un train supplémentaire en tout temps entre 6 h et 22 h 30 sur la ligne jaune du métro;

5 stationnements incitatifs gratuits, totalisant plus de 2 400 places :

À Belœil, au pied du pont Arthur-Branchaud, sur la rue de l'Industrie (sortie 112);



À Sainte-Julie (terminus Sainte-Julie ), sur le boulevard Armand-Frappier (sortie 102);

(terminus ), sur le boulevard Armand-Frappier (sortie 102);

À Boucherville , à l'angle de l'A-20, du boulevard De Montarville et du chemin de Touraine (sortie 95);

, à l'angle de l'A-20, du boulevard De Montarville et du chemin de Touraine (sortie 95);

À Boucherville , à l'angle de l'A-20 et du boulevard de Mortagne (sortie 92);

, à l'angle de l'A-20 et du boulevard de Mortagne (sortie 92);

À Boucherville , à l'angle de la R- 132 et du boulevard De Montarville (sortie 18)

, à l'angle de la R- du boulevard De Montarville (sortie 18) 5 lignes d'autobus gratuites reliant les stationnements incitatifs situés sur la Rive-Sud au terminus Radisson à Montréal (capacité de transporter plus de 3 000 passagers par période de pointe) :

à Montréal (capacité de transporter plus de 3 000 passagers par période de pointe) : Belœil - Sainte-Julie - terminus Radisson (lignes exo 520 et 521);

(lignes exo 520 et 521);

Varennes - terminus Radisson (ligne exo 532);

(ligne exo 532);

Boucherville - terminus Radisson (lignes RTL 61 et 461);

(lignes RTL 61 et 461); Navette d'autobus dans le secteur Longue-Pointe à Montréal (STM 822);

Ajout de départs sur plusieurs lignes dans le secteur des travaux :

Secteurs Boucherville et Longueuil (lignes RTL 22, 84, 85, 161, 180, 61);

(lignes RTL 22, 84, 85, 161, 180, 61);

Secteur Vallée-du- Richelieu (lignes exo 300 et 201);

(lignes exo 300 et 201);

Secteur Terrebonne - axe A-40 (lignes exo 30 et 140);

Bonification du service de taxis collectifs desservant le parc industriel de Boucherville pour les lignes T89, T92 et T93;

pour les lignes T89, T92 et T93; Bonification du service RTL à la demande, du transport par taxis offert aux personnes se déplaçant dans les parcs industriels de Longueuil , Lavoisier et Edison, situés dans les villes de Longueuil et de Boucherville , de part et d'autre de l'autoroute 20;

, Lavoisier et Edison, situés dans les villes de et de , de part et d'autre de l'autoroute 20; Navette fluviale entre le quai municipal de Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive dans l'est de Montréal en exploitation d'avril à novembre.

Travaux

Les principaux travaux dans le tunnel consistent à effectuer une réfection structurale majeure, à moderniser les équipements d'exploitation, à réaménager les couloirs de services et à ajouter des protections contre l'incendie.

Aux travaux touchant le tunnel s'ajoutent la reconstruction des dalles de béton de l'autoroute 25 dans les deux directions, de part et d'autre du tunnel, entre la rue Sherbrooke et l'île Charron (total de 13 km de chaussée) et la réparation de structures de l'échangeur Souligny.

Liens connexes

Afin de planifier vos déplacements et de prendre connaissance des options de transport possibles en fonction de votre itinéraire, consultez la page Web consacrée aux mesures d'atténuation en transport collectif et téléchargez l'application Chrono.

