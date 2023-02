Fermeture de Medicago à Québec - Le Conseil régional FTQ Québec Chaudière-Appalaches inquiet pour l'avenir des salariés et salariées des sciences de la vie

QUÉBEC, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Le Conseil régional FTQ Québec et Chaudière-Appalaches (CRFTQQCA) ne peut que déplorer la fermeture sans préavis de la biopharmaceutique Medicago de Québec et s'inquiète pour l'avenir des sciences de la vie. À Québec, ce sont 400 travailleurs et travailleuses qui ont perdu leur emploi.

Bien que ces travailleurs et ces travailleuses ne sont pas syndiqués, le CRFTQQCA entend soutenir ces derniers et est à leur disposition pour défendre leurs droits.

Il faut savoir que pendant des années, le personnel de Medicago a consacré temps et énergie pour faire émerger ici, au Québec, une nouvelle technologie vaccinale. Sans leur engagement de tous les instants, rien n'aurait été possible. Ceux-ci sont fiers, convaincus et dédiés à vouloir améliorer la vie et la santé de leurs pairs, des Québécois et des Québécoises, des Canadiens et des Canadiennes, et au-delà de nos frontières. Cette fermeture subite vient de mettre un frein à toutes leurs ambitions.

C'est aussi le développement économique et régional et un pan important de la revitalisation du secteur D'Estimauville, qui misait sur une expansion de la grappe scientifique de la région de Québec avec Medicago comme poumon, qui s'envolent avec cette fermeture. Pour faire face à nos défis présents et futurs en termes de santé publique, de transition écologique et énergétique, de crise alimentaire, la science est la seule voie possible, la fin des activités de Medicago entrave et ralentit tous ces efforts.

Le gouvernement du Québec ne peut rester les bras croisés et doit tout faire en son possible pour relancer cette industrie dont nous avons besoin pour assurer l'autonomie vaccinale qui nous a tant manqué pendant la crise de la COVID-19.

