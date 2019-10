Fermeture de longue durée dans l'échangeur Turcot

Fermeture d'une voie sur deux de la route 136 (A-720) / autoroute 20 en direction ouest dans l'échangeur Turcot - du 14 octobre 5 h au début novembre 2019.

À noter que la voie aura une largeur réduite de 4,2 m.

Cette fermeture est requise afin de finaliser la construction de la chaussée de béton et de sa fondation.

Ouverture de la route 136 (A-720) en direction ouest

À compter du 14 octobre 5 h, la nouvelle route 136 (A-720) en direction ouest sera ouverte à la circulation (trois voies sur quatre). Cette ouverture entraînera des changements au niveau des accès :

Réouverture des entrées de la route 136 (A-720) en direction ouest en provenance des rues Lucien-L'Allier et Du Fort

Fermeture de l'entrée temporaire en provenance de la rue Rose-de- Lima

La sortie de la route 136 (A-720) en direction ouest vers la rue Saint-Jacques demeure fermée à la circulation jusqu'en 2020.

Le Ministère recommande aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et de privilégier le covoiturage et le transport collectif, lorsque possible. Rappelons que plusieurs mesures favorisant le transport collectif ont été mises en place depuis 2011 dans l'objectif de réduire les répercussions sur la circulation des travaux du projet Turcot.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être reportés.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2019-2021 de la région de Montréal.

