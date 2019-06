Fermeture de la résidence privée pour aînés Le Saint-Joseph : le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal soutiendra les résidents et leur famille

MONTRÉAL, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de la décision du propriétaire de fermer la résidence Le Saint-Joseph, situé au 9845 avenue Papineau à Montréal, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) sera présent afin de soutenir et accompagner les résidents à se trouver un nouveau milieu de vie.

Une équipe d'intervenants professionnels du CIUSSS NIM est déjà sur les lieux pour évaluer les besoins des résidents et les aider à se reloger. Les résidents auront un suivi personnalisé tout au long de la période de changement afin de limiter les inconvénients que pourront occasionner cette fermeture.

Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Comptant 25 installations de santé et de services sociaux situés dans cinq arrondissements du nord de Montréal, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-Montréal a la responsabilité d'organiser et de développer les services de santé et sociaux pour les 436 000 Montréalais de son territoire. Il offre aussi des services spécialisés principalement en traumatologie, en santé respiratoire, en santé cardiovasculaire et en santé mentale à 1,8 million de Québécois d'autres régions. Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, affilié à l'Université de Montréal, se concentre sur trois principaux pôles de recherche : la recherche biomédicale, la recherche sociale et la recherche en santé mentale chez les enfants et les adolescents.

SOURCE Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS NIM)

Renseignements: Hugo Larouche, Relations médias et affaires publiques, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal, 514 331-3418, relations.medias.CNMTL@ssss.gouv.qc.ca

