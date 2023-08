Fermeture de l'urgence de Paspébiac la nuit du 16 août - Des services d'urgence mis à mal dans la Baie-des-Chaleurs (Gaspésie)

PASPÉBIAC, QC, le 16 août 2023 /CNW/ - Le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ-CSQ) désire informer la population de la situation dans les urgences de la Baie-des-Chaleurs.

D'entrée de jeux, la pénurie de personnel à l'urgence de Maria est à son comble, ce qui occasionne plusieurs quarts de travail sans infirmière à l'horaire. La solution du CISSS, déplacer des infirmières de l'urgence de Paspébiac vers Maria. « Une bonne idée? J'en doute! Ces infirmières n'ont pas la formation, l'expertise, l'expérience et la connaissance du milieu à Maria. Aucune formation en trauma, en téléthrombolyse, etc. » déplore Pier-Luc Bujold, président du SIIIEQ-CSQ.

Risque élevé pour la population des plateaux jusqu'à Shigawake (202 kilomètres de côte)

Le leader syndical explique qu'advenant un accident d'auto sur le territoire, aucune équipe formée et expérimentée se retrouvait à l'hôpital de Maria couvrant l'ensemble du territoire. L'urgence de Paspébiac étant fermée, toutes les ambulances devaient converger vers Maria.

« Lors d'un trauma ou d'un arrêt cardiaque, plus le temps augmente avant une bonne prise en charge plus les risques de morbidité et de mort augmente. » explique Pier-Luc Bujold.

Urgence de Paspébiac de fermeture qui se répète.

La semaine dernière, pour la même situation l'urgence a été fermée et au moment d'écrire ces lignes, c'est encore une option possible pour le CISSS de la Gaspésie pour la nuit prochaine.

« Il faut que ça cesse, la population du secteur a le droit à son urgence de proximité afin d'avoir accès à des services de santé rapides en cas urgents. » de dire Pier-Luc Bujold.

Défi colossal à l'urgence de Maria

Les enjeux de pénurie de personnel à l'urgence de Maria sont multifactoriels. La charge de travail, l'épuisement du personnel, l'imposition régulière de temps supplémentaire, mais surtout plusieurs défis de gestion importants. Plusieurs infirmières ont quitté l'urgence dans les dernières années dues aux conditions de travail, il devient difficile de recruter et de combler les postes du département.

« Un post-mortem important doit être effectué à l'urgence de Maria, ces solutions et ces idées qui seront soulevées par le personnel en place pour rendre le milieu plus attrayant devront être implantées. Nous offrirons à la direction notre entière collaboration pour la réalisation d'un plan de sauvetage » précise Pier-Luc Bujold.

Manifestation au CLSC de Paspébiac

En conclusion, il y aura une manifestation citoyenne demain le jeudi 17 août à 14h devant le CLSC de Paspébiac sous le thème : Ensemble pour l'urgence de Paspébiac!

Nous invitons l'ensemble de la population à s'y joindre » conclu Pier-Luc Bujold.

Profil du SIIIEQ-CSQ

Le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ-CSQ) représente 1070 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes réparties sur le territoire de la Gaspésie. Il est affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

