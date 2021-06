Fermeture de chemins et ajout d'infrastructures - Consultation publique dans la région du Nord-du-Québec

LEBEL-SUR-QUÉVILLON, QC, le 28 juin 2021 /CNW Telbec/ - Du 28 juin au 23 juillet 2021, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) invite la population à s'exprimer sur la fermeture de chemins forestiers en vue de restaurer l'habitat du caribou forestier.

Des travaux se tiendront à proximité de la route 167, soit sur le chemin menant aux monts Otish, dans l'unité d'aménagement 026-61 de l'unité de gestion de Chibougamau. Réalisés dans la foulée des travaux liés à l'élaboration de la Stratégie pour les caribous, ces travaux ont pour but d'évaluer diverses méthodes de fermeture de chemins dans un habitat du caribou forestier.

De plus, la population est invitée à s'exprimer sur l'ajout d'infrastructures dans l'unité d'aménagement 087-62 de l'unité de gestion de Lebel-sur-Quévillon.

Les personnes intéressées peuvent visualiser les chemins forestiers et l'ajout d'infrastructures visés et, du même coup, soumettre leurs commentaires, sur le site Web du Ministère.

Enfin, il est possible de prendre rendez-vous avec un représentant du Ministère du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Celui-ci sera en mesure de répondre aux questions et aux préoccupations des citoyens.

Unité de gestion de Chibougamau

Unité de gestion de Lebel-sur-Quévillon 624, 3e Rue

1121, boulevard Industriel, C. P. 159 Chibougamau (Québec) G8P 1P1

Lebel-sur-Quévillon (Québec) J0Y 1X0 Téléphone : 418 748-2647

Téléphone : 819 755-4838 Télécopieur : 418 748-3359

Télécopieur : 819 755-3541

