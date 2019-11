Fermeture d'un studio de santé - Avis aux anciens clients du Centre de santé Machina inc.

QUÉBEC, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Office de la protection du consommateur avise les personnes abonnées au Centre de santé Machina inc. qu'elles pourraient avoir droit à un remboursement pour les services dont elles ont été ou seront privées à la suite de la fermeture de l'entreprise, au début du mois de novembre 2019.

Le centre d'entraînement était situé au 5455, avenue De Gaspé, à Montréal. Il était titulaire d'un permis de l'Office et avait fourni le cautionnement requis de 15 000 $, somme qui, en vertu de la loi, pourrait servir à rembourser les clients pour les transactions faites pendant la période de validité du permis.

Les personnes touchées par cette fermeture sont invitées à consulter le site Web de l'Office, dans la section Indemnisation. Elles y obtiendront les modalités de remboursement et les documents nécessaires.

Un permis et une protection financière pour les consommateurs

La Loi sur la protection du consommateur désigne comme des studios de santé les établissements qui fournissent des biens ou des services destinés à aider une personne à améliorer sa condition physique par le contrôle de son poids, un traitement, une diète ou de l'exercice. Le commerçant qui exploite un studio de santé, par exemple un centre d'entraînement (conditionnement physique, musculation, CrossFit, etc.) ou une clinique de contrôle du poids, doit être titulaire d'un permis délivré par l'Office et fournir un cautionnement pour chacun de ses établissements. Ce cautionnement sert à garantir le respect de la loi et peut, entre autres, être utilisé pour dédommager les consommateurs en cas de fermeture de l'entreprise.

Le site Web de l'Office : un outil incontournable

Vous trouverez de l'information sur une foule de sujets de consommation dans le site Web de l'Office. Il comprend des conseils et des renseignements utiles pour les consommateurs et les commerçants qui font des affaires au Québec. Il s'agit aussi d'un outil pratique que vous pouvez consulter sur votre appareil mobile lorsque vous êtes en magasin.

