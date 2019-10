Fermeture d'un commerçant itinérant - Avis aux anciens clients de l'entreprise Les gouttières et revêtements Alco inc.

QUÉBEC, le 8 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Office de la protection du consommateur avise les consommateurs qui ont fait affaire avec l'entreprise Les gouttières et revêtements Alco inc. qu'ils pourraient avoir droit à un remboursement pour les réclamations qu'ils auraient à faire valoir à l'endroit de ce commerçant itinérant qui a fermé ses portes.

L'entreprise spécialisée en revêtements extérieurs, portes et fenêtres était située au 18, rue Myre, à Mercier. Comme la Loi sur la protection du consommateur l'exige, elle était titulaire d'un permis de commerçant itinérant de l'Office et avait fourni le cautionnement requis en vertu de la loi. Cette somme pourrait servir à indemniser les consommateurs qui auraient une réclamation à faire valoir contre elle.

Les consommateurs qui ont conclu un contrat de vente itinérante avec Les gouttières et revêtements Alco inc. et qui ont une réclamation à faire valoir contre ce commerçant sont invités à consulter le site Web de l'Office, dans la section indemnisation. Ils y trouveront les documents nécessaires pour présenter une demande d'indemnisation.

À propos du commerce itinérant

Selon la loi, un commerçant itinérant est un commerçant qui, ailleurs qu'à son établissement, tente de conclure ou conclut un contrat avec un consommateur. Tout commerçant qui fait du commerce itinérant au Québec doit être titulaire d'un permis délivré par l'Office de la protection du consommateur. Ce permis et le cautionnement qui l'accompagne assurent aux consommateurs une protection financière en cas de non-exécution du contrat, de faillite ou de fermeture de l'entreprise.

