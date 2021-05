Fermeture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes : Impacts sur les services d'exo

MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - En raison de la fermeture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et Senneville, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), en collaboration avec exo, rend le service de la ligne exo1 Vaudreuil-Hudson ainsi que les lignes d'autobus du secteur La Presqu'Île entièrement gratuites jusqu'à nouvel ordre. Afin de continuer à desservir sa clientèle et de répondre aux besoins de mobilité des citoyens, exo apportera dès vendredi des modifications temporaires à son réseau d'autobus du secteur La Presqu'île.

Les mesures d'atténuations qui s'appliqueront la semaine prochaine seront annoncées sous peu par l'ARTM et ses partenaires.

Le service par autobus du secteur Presqu'île

Du lundi au vendredi

Lignes 7 John-Abbott / Pointe-Claire, 10 et 91 : Ces lignes seront temporairement annulées. Les étudiants du Cégep John-Abbott et les utilisateurs du terminus MacDonald sont invités à prendre le train jusqu'à la gare de Sainte-Anne-de-Bellevue, qui se situe à environ 1 kilomètre de marche de leur destination finale.

Navette 910 : Afin de pallier les annulations des lignes 7 John-Abbott / Pointe-Claire, 10 et 91, une nouvelle navette sera mise en place et desservira l'ouest de l'île de Montréal entre la gare Pointe-Claire et le centre d'achats Fairview-Pointe-Claire. Son trajet et ses horaires seront mis en ligne à compter du 21 mai.

Ligne 7 navette Dumberry : Cette navette termine habituellement son parcours au boulevard de la Cité-des-Jeunes devant la Cage aux Sports. Elle sera prolongée jusqu'à la gare Vaudreuil pour permettre les correspondances avec le train exo1 Vaudreuil-Hudson et les autres lignes locales.

Ligne A-40 : Détour via l'autoroute 30, puis l'autoroute 20. Des voyages seront temporairement annulés en avant-midi et en après-midi. Nous recommandons à la clientèle d'utiliser plutôt la ligne exo1 Vaudreuil-Hudson et de rejoindre la ligne orange du métro à la station Vendôme. Notez que l'accès aux stations de métro Vendôme, Lucien-L'Allier et Côte-Vertu seront gratuits.

Lignes 44 et 45 : Des retards pourraient affecter ces lignes.

Pour obtenir des mises à jour relatives aux services alternatifs offerts :

www.exo.quebec/avis#68615051

Exo collaborera avec le MTQ, l'ARTM et ses partenaires municipaux afin de s'ajuster en continu aux besoins de mobilité des citoyens de ce secteur de la région métropolitaine de Montréal, et ce, pour toute la durée de la fermeture du pont de l'Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et Senneville.

