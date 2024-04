Fermeture complète de l'autoroute 73, direction sud, à prévoir de soir et de nuit, à la hauteur de l'autoroute 20, à Lévis

LÉVIS, QC, le 4 avril 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de réfection auront lieu sur le pont d'étagement situé sur l'autoroute 73, en direction sud, à la hauteur de l'autoroute 20, à Lévis, du 7 avril jusqu'à la mi-septembre.

Gestion de la circulation

Dans la soirée et la nuit du 7 au 8 avril, entre 19 h et 5 h 30, l'autoroute 73 sera complètement fermée en direction sud, à la hauteur de la bretelle d'entrée de l'autoroute 20, en direction ouest. Un chemin de détour sera mis en place par l'autoroute 20, direction ouest, l'échangeur de la sortie no 311, la route 116, la route des Rivières et l'autoroute 20, direction est.

De plus, pendant toute la durée des travaux, une voie sur deux de l'autoroute 73 sera complètement fermée en direction sud, sur une distance de 500 mètres, dans le secteur du chantier. Des entraves ponctuelles de nuit, de courte durée, sont aussi à prévoir dans les deux directions sur l'autoroute 20 ainsi que dans certaines bretelles de l'échangeur.

La date et la durée des travaux et des entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.

Afin de connaître les entraves en cours, les automobilistes sont invités à consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement leurs déplacements.

Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

