Ferme Sage Enr. remporte le Prix de l'intendance environnementale - Québec

QUÉBEC, le 28 mars 2023 /CNW/ - La Ferme Sage Enr. de Lac-Sainte-Marie, en Outaouais, est l'entreprise lauréate du Prix de l'intendance environnementale pour le Québec en 2023. Les producteurs Stanley, Cheryl, Ian et Eric Christensen auront le privilège de faire valoir les bonnes pratiques environnementales appliquées sur leur ferme au niveau national et courront la chance de remporter le Prix de l'intendance environnementale au Canada. L'annonce a été faite à l'occasion du banquet de l'assemblée générale annuelle des producteurs de bovins du Québec devant quelque 250 producteurs et partenaires de l'industrie du bœuf et du veau.

Le Prix de l’intendance environnementale (TESA) est décerné chaque année pour récompenser le leadership des producteurs de bovins de boucherie canadiens en matière d’environnement. (Groupe CNW/Les Producteurs de bovins du Québec)

Installée de génération en génération, depuis 1846, sur la rive sud du lac Sainte-Marie, à l'est de la rivière Gatineau, la famille Christensen élève aujourd'hui 120 vaches de boucherie pur sang Angus Rouge à la Ferme Sage. Elle met en marché des taureaux de reproduction ainsi que des femelles gestantes, en plus d'offrir de la viande aux consommateurs sur circuit court. La ferme possède 56 hectares de prairies en propriété et 235 hectares en location dans un secteur avec une couverture forestière de 80 %. La priorité de la Ferme Sage est de continuer à démontrer que l'élevage de bovins est complémentaire avec l'environnement et l'occupation du territoire. Parmi les actions qu'elle a entreprises pour améliorer sa gestion de l'environnement, on compte : l'entièreté des cultures est pérenne, aucun travail mécanique du sol n'est effectué, l'implantation de bandes riveraines dépasse les exigences réglementaires, aucun fertilisant synthétique ou herbicide n'est utilisé, plusieurs fauches sont tardives pour favoriser la prolifération de certaines espèces d'oiseaux et la ferme utilise très peu de combustibles fossiles. La Ferme Sage est certifiée Verified Beef Production Plus (VBP+).

Exceptionnellement, cette année, une mention spéciale a également été décernée à la Ferme Ricard et Associés de Saint-Alexis, dans Lanaudière. La candidature de cette ferme de quatrième génération, en production de bouvillons, exploitée par André Ricard, sa conjointe Odette Aumont et leur fils Vincent a su impressionner grandement le comité de sélection. L'entreprise est également certifiée VBP+.

Les Prix de l'intendance environnementale

Le Prix de l'intendance environnementale (TESA) est décerné chaque année pour récompenser le leadership des producteurs de bovins de boucherie canadiens en matière d'environnement. Les candidats québécois sont sélectionnés par un comité spécialisé sur la base de leurs pratiques de gestion, leurs réalisations et leurs objectifs. Tous les producteurs de bovins de boucherie du Québec sont admissibles. Le concours pour l'année 2024 sera lancé à la fin de l'été 2023 et les candidatures devront être reçues avant le 1er janvier 2024. Pour soumettre leur candidature, les producteurs devront contacter leur syndicat régional.

SOURCE Les Producteurs de bovins du Québec

Renseignements: Les Producteurs de bovins du Québec, Julien Levac Joubert, Conseiller aux communications, 450 679-0540, poste 8110