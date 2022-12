L'entreprise québécoise produira un million de kilos de fraises par année à son site de Vaudreuil

BROSSARD, QC, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Ferme d'Hiver, la jeune entreprise québécoise qui a pour cible de remplacer 10 % des importations de fraises au Canada, annonce avoir obtenu un financement de 46 millions de dollars grâce à la confiance renouvelée du gouvernement du Québec et à l'appui d'Investissement Québec, ainsi qu'à l'arrivée de nouveaux investisseurs (Desjardins, Financement agricole Canada, La Financière agricole du Québec, Capital Financière agricole inc. et deux partenaires privés). Ferme d'Hiver emploiera ces fonds pour construire l'une des plus importantes fermes verticales vouées à la fraise au monde. Chaque année, le site de Vaudreuil assurera la mise en marché de près d'un million de kilos de la succulente Fraise d'hiver.

Dans les prochains mois, six salles de 600 m2 chacune s'ajouteront aux deux qui sont présentement en activité. Celles-ci permettront de cultiver ici, à longueur d'année, une fraise savoureuse en récupérant 90 % de son eau d'irrigation, en utilisant 20 à 25 fois moins d'espace que la production en champs et en ne générant pratiquement aucun gaz à effet de serre. Afin de déployer un tel projet à Vaudreuil, Ferme d'Hiver annonce également avoir fait l'acquisition de l'entreprise de son partenaire maraîcher, Les Serres Vaudreuil. Ainsi, la famille St-Denis se consacrera entièrement à la gestion des opérations et à la production de la Fraise d'hiver, continuant à mettre son expertise au service d'une agriculture de proximité.

« L'arrivée de nouveaux partenaires est une marque de confiance envers le potentiel industriel de Ferme d'Hiver et notre capacité à livrer un fruit de qualité supérieure. Plus que jamais, il importe d'innover pour développer une agriculture locale plus durable et plus compétitive face aux marchés des importations. Merci aux membres de la famille St-Denis qui se joignent à nous dans cette aventure. Leur implication contribuera directement à faire de Vaudreuil une vitrine technologique d'envergure mondiale pour l'industrie des fermes verticales ! », a mentionné Alain Brisebois, président et chef de la direction de Ferme d'Hiver.

L'autonomie alimentaire : un rêve collectif

La capacité d'intégration au monde maraîcher de Ferme d'Hiver et le potentiel de développement à grande échelle de sa solution de production verticale nourrissent l'ambition de développer un réseau agro-industriel de production maraîchère, et ce, à longueur d'année.

« Une agriculture fondée sur une variété de modèles est essentielle à l'accroissement d'une autonomie alimentaire durable au Québec. Nous pouvons être fiers de compter sur une industrie agricole innovatrice et dynamique. Ferme d'Hiver illustre bien la créativité de nos entreprises. Notre gouvernement est heureux de soutenir ses efforts pour offrir aux consommateurs des produits d'ici, sains, à longueur d'année. » - André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.

« Le concept d'agriculture verticale et d'éclairage intelligent de Ferme d'Hiver est innovant et payant pour le Québec. En plus de favoriser la production locale et l'achat de produits québécois, il contribue au développement d'une industrie agricole responsable. » - Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Investissement Québec est fier de renouveler son soutien à Ferme d'Hiver. Ses solutions innovantes de production verticale répondent aux enjeux agroalimentaires et environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Ce nouveau projet permettra à l'entreprise d'accroître la production locale et de renforcer l'autonomie alimentaire du Québec. » - Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

« En contexte de changements climatiques et de rareté des ressources, nous devons trouver des solutions novatrices pour améliorer nos procédés de production. Efficacité énergétique, intelligence artificielle, autonomie alimentaire : cet appui de Desjardins permettra à Ferme d'Hiver de mettre en place un modèle de culture innovant qui permettra de développer une économie plus sobre en carbone, tout en offrant aux consommateurs un produit local de grande qualité. » - Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises au Mouvement Desjardins.

La Fraise d'hiver est de retour !

Dès l'hiver 2022-2023, plusieurs nouvelles régions du Québec pourront enfin goûter à la succulente Fraise d'hiver. Cueilli à maturité, sucré et sans trace de pesticides chimiques, ce petit fruit se taillera désormais une place de choix dans le panier des consommateurs à longueur d'année. Vous pouvez vous procurer La Fraise d'hiver dès maintenant dans les épiceries IGA participantes au prix suggéré de 5,99 $ pour un panier de 850 ml.

À propos de Ferme d'Hiver

Ferme d'Hiver est une entreprise de technologies qui conçoit, déploie et exploite des solutions d'agriculture en environnement contrôlé (AEC) en harmonie avec les écosystèmes agroalimentaires en place. Fondée en 2018, l'entreprise combine l'agriculture de précision aux systèmes d'ingénierie et à l'intelligence artificielle, afin de sécuriser les chaînes d'approvisionnement locales et de favoriser le développement d'une agriculture maraîchère plus durable. Son premier concept - une ferme verticale vouée à la culture de fraises - lui a rapidement permis de se positionner parmi les joueurs les plus prometteurs de l'industrie de l'AEC au monde.

