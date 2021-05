Investissement Québec, Haystack et Mavrik investissent 5 millions de dollars dans l'entreprise de solutions agro-technologiques

BROSSARD, QC, le 5 mai 2021 /CNW/ - Ferme d'Hiver annonce avoir complété une première ronde de financement qui lui permet d'assurer le développement de sa solution technologique et son déploiement industriel. Investissement Québec réitère sa confiance envers l'entreprise et confirme un investissement de 2 millions de dollars additionnels, provenant de ses fonds propres, qui s'ajoute au 1,5 million déjà engagé, afin d'appuyer sa croissance. Deux autres groupes d'investisseurs montréalais, Mavrik Canada LLC. et Haystack ont également décidé d'injecter ensemble 3 millions de dollars dans l'entreprise.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec attribue des aides financières totalisant 1,7 million de dollars à Ferme d'Hiver afin d'appuyer la construction de sa première ferme verticale à même les installations de Serres Vaudreuil. Cette ferme, d'une superficie de 1 252 m2, est en cours d'implantation et la production de la Fraise d'Hiver pourra commencer dès octobre 2021. Le soutien financier gouvernemental comprend un prêt de 1,2 million de dollars par l'entremise du programme ESSOR, administré par Investissement Québec au nom du gouvernement du Québec, et une garantie de prêt de 500 000 $ de la Financière agricole du Québec (FADQ).

« Cette première ronde de financement permettra à Ferme d'Hiver d'accélérer le déploiement de sa solution technologique auprès des producteurs maraîchers québécois intéressés à produire durant la saison hivernale. Déjà, nous avons entamé des discussions avec de nombreux maraîchers afin d'en arriver à des ententes de partenariat », a indiqué Alain Brisebois, président et chef de la direction de Ferme d'Hiver.

Un appui financier des instances québécoises

Investissement Québec, le principal levier de développement économique du gouvernement du Québec, figure parmi les partenaires de la première heure de Ferme d'Hiver et renouvelle aujourd'hui son engagement envers l'entreprise.

« Nous sommes heureux de réitérer notre appui envers Ferme d'hiver et de contribuer à développer leur solution innovante d'agriculture d'hiver qui répond aux enjeux agroalimentaires et environnementaux, a mentionné Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec. Ce faisant, Investissement Québec joue pleinement son rôle qui consiste à soutenir de jeunes entreprises prometteuses, développer nos économies régionales et favoriser une production locale, notamment en agroalimentaire. »

« Notre gouvernement est fier d'appuyer la réalisation de ce projet d'investissement responsable et innovant, qui permettra une production agricole locale et durable. Privilégier la production locale et l'achat de produits québécois à l'année, c'est une excellente façon de contribuer à notre reprise économique. Je salue Ferme d'Hiver et les maraîchers partenaires pour leur ambition à participer au rehaussement de notre autonomie alimentaire tout en visant une croissance de leurs exportations », a soutenu Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie.

« Avec ce projet, Ferme d'Hiver rejoint la volonté collective du Québec de renforcer son autonomie alimentaire en offrant des produits maraîchers locaux de qualité, cultivés de façon écoresponsable. La construction de cette ferme verticale contribuera d'ailleurs à l'atteinte de l'objectif énoncé dans le cadre de la Stratégie de croissance des serres et visant à doubler la superficie de culture en serre au Québec d'ici 2025 », a fait savoir André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre du Québec.

De nouveaux investisseurs

Grâce à sa technologie unique, Ferme d'Hiver a réussi à attirer l'intérêt d'investisseurs stratégiques qui croient en la solution agro-technologique de l'entreprise québécoise. Ainsi, Ferme d'Hiver peut compter sur le soutien de Haystack et Mavrik, deux fonds d'investissements privés qui ont injecté conjointement 3 millions de dollars dans l'entreprise, démontrant ainsi la valeur de la solution proposée par l'entreprise québécoise.

Haystack est un groupe d'investisseurs basé à Montréal, qui a commencé à contribuer et à parier sur la croissance de plusieurs compagnies dans divers secteurs au Québec et en Asie. « L'équipe de Ferme d'Hiver a imaginé et continue de faire évoluer une solution incroyable et nous sommes très enthousiastes à l'idée de participer au développement de l'entreprise. Elle va permettre une évolution majeure dans la production maraîchère hors saison de manière écologique et profitable », expliquait Alexandre Panneton, partenaire du groupe.

Mavrik est une entreprise familiale basée à Montréal qui mène un large éventail d'activités d'investissement et de financement dans plusieurs catégories d'actifs. Mavrik met l'accent sur l'innovation, l'entrepreneuriat et l'investissement responsable. « Nous aimons les leaders qui s'efforcent d'opérer un changement de paradigme dans les domaines de la durabilité environnementale, de l'alimentation, de l'agriculture et de la responsabilité sociale. Il était donc tout naturel pour Mavrik de s'associer à Ferme d'Hiver, une entreprise innovante fondée au Québec », Mark Pathy, président et chef de la direction de Mavrik Canada LLC.

Une technologie unique permettant une mise à l'échelle industrielle

Ferme d'Hiver, ce n'est pas seulement la production de la Fraise d'hiver. C'est surtout le développement d'une solution unique dans le monde. Cette solution développée au Québec est un mélange de savoir-faire technologique et agronomique.

Au-delà de permettre la production de fruits et légumes d'été tout au long de l'année, le produit imaginé par l'entreprise permet également d'économiser de l'énergie tout en éliminant les émissions de gaz à effet de serre.

« À terme, nous souhaitons vraiment créer un réseau de producteurs maraîchers capables de contribuer à notre autonomie alimentaire et même créer un marché d'exportation de fruits et légumes frais », explique Yves Daoust, fondateur et chef des opérations de Ferme d'Hiver. Une Ferme d'Hiver permet de produire jusqu'à 9 fois le volume d'une serre au mètre carré et de récupérer plus de 80 % de l'énergie consommée pour chauffer une serre adjacente de 5 fois sa superficie. Ce combiné en fait la solution la plus efficace et la plus rentable pour produire un très large éventail de fruits et légumes toute l'année.»

Une production multipliée

De par sa densité verticale et son contrôle du climat, Ferme d'Hiver permet de produire plus de 160 kilos de fraises au mètre carré annuellement. La rentabilité est ainsi assurée à compter de la première année. Par l'entremise de ses partenaires maraîchers, l'objectif est de remplacer 10 % des importations de fraises d'ici trois ans et de contribuer à améliorer la rentabilité de la production serricole et ainsi renforcer notre souveraineté alimentaire.

Même si les installations chez Les Serres Vaudreuil seront encore à petite échelle, cette Ferme d'Hiver à elle seule permettra de pratiquement doubler le volume de production de fraises en hiver au Québec.

Pour en savoir plus sur la solution innovatrice de Ferme d'Hiver, consultez le site internet : https://fermedhiver.ca/. Vous pouvez également consulter le kit média au lien suivant et obtenir des visuels à ce lien.

À propos de Ferme d'hiver

Alliant les savoirs de l'agronomie, de l'ingénierie et de l'intelligence artificielle, Ferme d'Hiver rend viable la production hors saison d'aliments à haute valeur nutritive et cultivés sans pesticides chimiques. Fondée en 2018, l'entreprise propose une solution agro-technologique qui évite toute dépendance aux conditions climatiques en plus de d'offrir un rendement énergétique inégalé. En s'associant avec des producteurs locaux, Ferme d'Hiver vise à bâtir un réseau agricole durable pour nourrir les populations grandissantes avec des fruits et légumes frais, abordables et savoureux, tout en minimisant les impacts environnementaux de telles productions.

SOURCE Ferme d'Hiver

