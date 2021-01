Fergus est née de l'union des Jardins de la Montagne et du Jardin des Anges, entreprises fondées en 1997 et en 1999 par deux femmes visionnaires au pouce vert. Aujourd'hui, l'organisation incarne la modernité et met de l'avant le bio, des produits savoureux et un modèle durable.

Poser des gestes aujourd'hui au bénéfice de demain

Fergus croit en un monde où le bio pousse sur toutes les tables, où le plus de gens possible sont nourris sainement et où les terres sont traitées avec respect et de manière durable. En plus d'être une épicerie en ligne, Fergus cultive sur ses terres des fruits et des légumes frais et certifiés biologiques. Pour nourrir les maisonnées québécoises à l'année de ce qui se cultive de meilleur, Fergus, c'est aussi un amalgame de producteurs locaux et internationaux, passionnés de saveurs bio. Grâce à son marché en ligne et à son service de livraison simple et pratique, l'organisation souhaite faire découvrir un monde de saveurs d'ici et d'ailleurs, rendre les produits issus de l'agriculture biologique plus accessibles et permettre aux Québécois et aux Québécoises de manger mieux aujourd'hui pour que tous puissent manger demain. L'agriculture biologique, c'est une agriculture durable qui est le gage d'un avenir plus sain, dans notre assiette, mais aussi pour la planète.

« Chez Fergus, nous croyons que le bio au sens large a des impacts qui dépassent les choix de consommation personnels. Pour nous, adopter Fergus, c'est adhérer et contribuer à la pérennité des terres et à l'alimentation des générations futures.», affirme Alexandre Beaulieu, directeur général de Fergus. « Nous croyons en l'amour de la terre et à l'impact de ce que nous mangeons sur notre santé. Et si Fergus peut faire une différence, nous pourrons dire : mission accomplie.», ajoute-t-il.

Un panier bio amélioré

Avec un modèle sans abonnement et une livraison fiable, efficace et sans tracas, qui a fait ses preuves depuis 1999, Fergus livre une diversité de fruits, de légumes et bien plus. Ce sont des produits certifiés biologiques, donc produits en terre et sans aucun engrais de synthèse, sans pesticides, sans herbicides ni OGM, qui sont livrés tant aux particuliers qu'aux entreprises, partout sur le territoire du Grand Montréal. C'est un choix simple qui a un impact significatif sur la famille et les collègues ainsi que sur l'environnement.

Avec Fergus, il est simple de bien manger tout en restant aligné sur ses valeurs.

À propos de Fergus

Fergus est un marché biologique qui partage sa passion du bio d'ici et d'ailleurs en offrant des produits frais, savoureux et variés toute l'année. Fergus souhaite que les familles s'alimentent mieux aujourd'hui pour que tous puissent manger demain. En plus des fruits et des légumes, l'entreprise propose une variété de produits d'épicerie tous certifiés biologiques: de la viande, des produits de soins corporels et ménagers naturels, etc. Pour en savoir plus sur les produits, sur l'abonnement ou sur la livraison : www. fergus.bio

