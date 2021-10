Basée à Lancaster, en Pennsylvanie, depuis plus de 45 ans, Lumsden Corporation continuera à faire partie de l'économie du centre de la Pennsylvanie, tout en élargissant la gamme de solutions de courroies et de composants à haute valeur ajoutée (métal) de Fenner™ Precision Polymers

LAVAL, QC, le 1er oct. 2021 /CNW/ - Fenner™ Precision Polymers, société du groupe Michelin et leader mondial de la technologie des polymères renforcés, annonce l'acquisition de Lumsden Corporation, un fabricant de premier plan de courroies transporteuses industrielles et de toiles métalliques pour l'industrie des carrières et des mines, ainsi que de solutions connexes pour une grande variété d'applications, notamment la transformation des aliments, le traitement thermique, l'exploitation minière, le traitement du verre, l'impression et la mise en conserve. Cette acquisition renforce la position de Fenner Precision Polymers en tant que fournisseur de premier plan de produits de courroies hautement spécialisées et ouvre de nouvelles perspectives, notamment les tapis de convoyage métalliques pour des applications en infrastructure, mines et routes.

« Un fort potentiel de croissance, des gains de parts de marché et une opportunité d'expansion sur de nouveaux marchés de courroies sont autant de raisons convaincantes pour lesquelles Lumsden Corporation jouera un rôle essentiel dans notre stratégie », a déclaré Jack Krecek, directeur général de division pour Fenner Precision Polymers. « Lumsden n'est pas seulement un leader respecté dans l'industrie des courroies - et qui ajoute beaucoup à notre portefeuille de produits - c'est aussi une institution de longue date de Lancaster, avec une présence ici depuis plus de 45 ans. Precision Polymers se réjouit d'ajouter les opérations de Lumsden à son portefeuille d'entreprises dans le comté de Lancaster et nous accueillons chaleureusement tous les employés de Lumsden dans notre famille. »

Lumsden Corporation possède trois grandes catégories de marques : Hoyt Wire Cloth, Wiremation Conveyor Belting et Flexx Flow. Hoyt Wire Cloth fournit des toiles métalliques, largement utilisées dans des applications de pierre concassée, sable, gravier, béton, asphalte, charbon, et recyclage. Wiremation se concentre sur les applications en industrie alimentaire, traitement thermique, fibre de verre, verre et acier. Flexx Flow sert les mêmes marchés agroalimentaires que Wiremation. Dans le cadre de l'acquisition, toutes les marques de produits seront conservées et regroupées sous le portefeuille de solutions de courroies et de composants à haute valeur ajoutée de Fenner Precision Polymers.

Pour Glenn Farrell, PDG de Lumsden Corporation, « sans aucun doute ni réserve, ce partenariat est exactement ce que nous avions imaginé pour faire passer notre entreprise au niveau supérieur ». « Nous avions envisagé des offres antérieures par le passé, mais nous avons toujours eu à l'esprit l'idée qu'il serait idéal de s'associer à Fenner, avec qui nous partageons le même emplacement, des marchés similaires et le simple fait qu'ils sont un leader industriel de confiance. »

L'acquisition de Lumsden Belting aide Fenner Precision Polymers à faire avancer sa stratégie de croissance et ses objectifs commerciaux, conformément aux objectifs de croissance de Michelin sur les marchés « au-delà du pneu ». Elle élargit son offre de produits de base dans le domaine des courroies et des composants à forte valeur ajoutée, ce qui accroît sa pénétration dans le secteur de la transformation des aliments et étend sa portée à d'autres applications telles que la pierre concassée, le sable et le gravier, qui devraient connaître une croissance importante en raison des investissements dans les infrastructures prévues aux États-Unis au cours de la prochaine décennie. Elle crée également un prolongement naturel du processus de R et D (Recherche et Développement) de l'entreprise avec le développement de polymères, ouvrant la porte à la conception de matériaux de nouvelle génération.

À PROPOS DE FENNER PRECISION POLYMERS

