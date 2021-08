Fempro s'associe à ChallengeU et offre un programme de réussite scolaire à ses employés

MONTRÉAL, le 26 août 2021 /CNW Telbec/ - Les entreprises Fempro et ChallengeU sont fières d'annoncer leur collaboration dans le but d'offrir un programme de réussite scolaire aux nouveaux employés de Fempro.

Grâce à ce partenariat, Fempro permet à des candidats auxquels il manque quelques cours du secondaire d'accéder à un poste au sein de leur organisation pendant qu'ils terminent parallèlement leurs études secondaires sur la plateforme de ChallengeU. Les candidats recrutés par l'entremise de ce programme auront jusqu'à un an après leur embauche pour terminer les cours manquants pour l'obtention de leur diplôme.

« Nous désirons nous impliquer socialement dans la réussite scolaire de notre région de Drummondville. Avec ce partenariat, nous espérons encourager nos futurs employé.e.s à obtenir leur diplôme d'études secondaires, tout en ayant accès à un emploi stable avec des conditions de travail qui font la différence. Notre équipe sera présente pour encadrer et motiver ses élèves, en plus d'être appuyée par l'équipe de professionnels de ChallengeU ainsi que ses partenaires du réseau scolaire. » explique Valérie Cournoyer, conseillère en ressources humaines chez Fempro.

« ChallengeU s'efforce de sensibiliser les gens à l'importance d'obtenir un premier diplôme. Cette association avec Fempro va dans ce sens : elle permettra à certaines personnes non seulement d'envisager un retour aux études, mais aussi de mener celles-ci à terme tout en maintenant un très bon emploi! », ajoute Nicolas Arsenault, président de ChallengeU.

À propos de Fempro

Fempro Consumer Products ULC est membre de First Quality, soit la plus grande entreprise manufacturière de produits d'hygiène féminine et d'incontinence ainsi que de couches pour bébés de marques privées en Amérique du Nord, et elle est un chef de file dans la fabrication de produits d'incontinence pour les soins de santé.

Depuis 1984, la division de Fempro à Drummondville fabrique et distribue des produits d'hygiène féminine et des buvards alimentaires. Travailler chez Fempro, c'est faire partie d'une équipe dynamique, orientée vers l'innovation et la qualité des produits.

À propos de ChallengeU

Entreprise québécoise, ChallengeU a conçu une solution complète de formation à distance en ligne, conforme aux exigences des programmes du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Grâce aux centres de services scolaires partenaires qui utilisent la plateforme d'apprentissage de ChallengeU, le service de formation à distance est offert aux raccrocheurs partout au Québec.

