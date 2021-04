Femmessor salue le dévoilement d'un budget féministe et inclusif

QUÉBEC, le 20 avril 2021 /CNW/ - Femmessor salue le dévoilement du budget fédéral et félicite le gouvernement du Canada pour l'annonce de mesures en faveur d'une relance économique inclusive et durable.

« Nous nous réjouissons de constater tout le soutien dont les femmes et les autres groupes encore sous représentés en entrepreneuriat pourront bénéficier. Certes, la diversité entrepreneuriale a évolué de manière favorable au cours des dernières années, notamment grâce à tous les efforts qui ont été consacrés par les gouvernements et les acteurs de l'écosystème. Toutefois, d'importants obstacles se dressent encore devant de nombreux entrepreneur.e.s. Or, toutes et tous devraient avoir des chances égales d'entreprendre et de développer leur plein potentiel. C'est notre prospérité collective qui en dépend » mentionne Sévrine Labelle, Présidente-directrice générale de Femmessor.

Le budget fédéral de 2021 propose notamment de fournir jusqu'à concurrence de 146,9 millions de dollars sur quatre ans afin de renforcer la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Les femmes entrepreneures auraient ainsi un meilleur accès au financement, au mentorat et à la formation. Par ailleurs, des aides spécifiques pour favoriser la pleine participation économique des personnes racisées, des personnes immigrantes, des membres des Premières nations, Inuit et Métis, des communautés LGBTQ2+ et des personnes handicapées sont également prévues. Enfin, le gouvernement du Canada se donne les moyens de soutenir le développement d'une économie plus verte et durable; une condition essentielle pour assurer notre avenir.

Rappelons que Femmessor est soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et depuis 2 ans maintenant par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Présente dans les 17 régions administratives, l'organisation a permis depuis 2001 l'octroi de 33 M$ en financement au sein de plus de 1 225 entreprises dirigées et détenues par des femmes et dont 78 % sont toujours en activité après 5 ans. Ces investissements ont généré plus de 185 M$ en retombées et ont permis de créer et de maintenir près de 6 175 emplois. À travers le temps, les actions de Femmessor ont touché plus de 75 000 entrepreneures au Québec.

Femmessor est une organisation dédiée au développement de l'entrepreneuriat féminin qui a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises dirigées et détenues en tout ou en partie par des femmes dans les 17 régions du Québec.

Son offre de financement conjuguée à une expérience d'accompagnement adaptée aux besoins des entrepreneures permet à ces dernières de bâtir des entreprises durables et prospères.

Femmessor est soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Grâce à un partenariat avec le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ (Femmessor, Fondaction, Investissement Québec à titre de mandataire pour le gouvernement du Québec), elle facilite l'accès à près de 19 millions de dollars pour soutenir, par le biais de prêts conventionnels, des entreprises comptant au moins une femme dans un poste stratégique et détenant au moins 25 % des actions et des votes.

