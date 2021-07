Femmessor dévoile ses résultats 2020-2021 : Une année sous le signe de la résilience et de l'innovation

QUÉBEC, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Femmessor est fière de dévoiler ses résultats dans le cadre de son rapport annuel 2020-2021. Dans le contexte particulier de la dernière année, ce sont plus de 9 000 entrepreneures des 17 régions du Québec qui ont bénéficié des services de l'organisation.

En effet, 2 150 entrepreneures ont bénéficié des services d'accompagnement soutenus et personnalisés. Nous dénombrons également plus de 4 350 entrepreneures qui ont participé aux différentes initiatives et qui ont bénéficié de services complémentaires développés sur mesure pour elles. S'ajoutent à cela plus de 2 400 entrepreneures ayant profité d'un soutien spécifique dans le contexte de la crise de la COVID-19, dont 1 500 de façon individuelle, pour adapter leur modèle d'affaires, relancer leurs activités et amoindrir au maximum les effets de la crise sur leur entreprise. Toutes les initiatives développées pour répondre aux impacts de la pandémie sur les entrepreneures ont d'ailleurs valu à Femmessor le Prix Coup de cœur - Femme et Covid dans le cadre du Prix Égalité Thérèse-Casgrain décerné par le Secrétariat à la condition féminine.

Au cours de la dernière année, ce sont aussi plus de 3 millions de dollars qui ont été investis, sous forme de prêts conventionnels via le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ et sous forme de subventions grâce au Programme de subvention à la relance du Secrétariat à la condition féminine, au sein de près de 300 entreprises à propriété féminine.

Enfin, Femmessor a déployé une importante campagne de communication, « La force de l'impact » des 100 entrepreneures qui changent le monde, mettant en lumière des modèles d'entrepreneures qui ont un impact significatif dans la société et dont l'entreprise répond à au moins un des 17 objectifs de l'ONU.

« Nous sommes extrêmement fières de ces résultats qui font état du travail remarquable qui a été accompli dans la dernière année. Toute l'équipe de Femmessor, appuyée par ses partenaires et la communauté d'entrepreneures, s'est rapidement mobilisée pour offrir des mesures de soutien additionnelles durant la crise de la COVID-19. Et, bien que cette année ait été assombrie par les impacts sans précédent de la pandémie, nous avons été impressionnées de constater à quel point les entrepreneures ont fait preuve de résilience et de courage et qu'elles ont su s'adapter et innover dans le contexte » mentionne Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor.

Depuis plus de 25 ans, Femmessor contribue activement à la création, à la croissance, à l'acquisition et à la relève d'entreprises prospères et qui transforment positivement notre société. Rappelons qu'en juin dernier, le ministère de l'Économie et de l'Innovation a annoncé le renouvellement de l'aide financière de l'organisation ainsi que l'élargissement de son mandat. En effet, Femmessor mettra désormais son expertise en financement accompagné au profit des entrepreneur.e.s encore sous-représenté.e.s dans l'écosystème entrepreneurial soit : les femmes entrepreneures, les entrepreneur.e.s racisé.e.s, les entrepreneur.e.s immigrant.e.s, les entrepreneur.e.s membres des Premières nations ou Inuits, les entrepreneur.e.s vivant avec un/des handicap.s ainsi que les entrepreneur.e.s de la communauté LGBTQ2+.

Femmessor, qui se présentera sous peu avec un nouveau nom, disposera également d'une toute nouvelle enveloppe de financement de plus de 52,5 M$ afin de soutenir, par le biais de prêts conventionnels allant de 20 K$ à 450 K$, des projets de démarrage, de croissance, d'acquisition et de relève d'entreprises à propriété inclusive et diversifiée, engagées dans une démarche de développement durable. Ce nouveau financement sera disponible dès septembre et de nombreuses actions de communication sont à venir, notamment avec la collaboration de la nouvelle porte-parole de l'organisation, Danièle Henkel.

« Femmessor continuera de collaborer avec ses partenaires de l'écosystème et mettre à profit son expertise en financement et en accompagnement pour développer le plein potentiel entrepreneurial du Québec. Nous profitons d'ailleurs du dévoilement de notre rapport annuel pour souligner la confiance et l'appui du ministère de l'Économie et de l'Innovation et du gouvernement du Canada ainsi que la précieuse contribution de nos partenaires d'investissement, dont nos partenaires de longue date : le gouvernement du Québec (par l'entremise de son mandataire Investissement Québec) et Fondaction, ainsi que nos partenaires de la nouvelle enveloppe d'impact : la Banque Nationale, la Banque de développement du Canada (BDC) et le Fonds de solidarité FTQ » conclut Guylaine Caux, présidente du conseil d'administration de Femmessor.

À propos de Femmessor

Présente dans les 17 régions du Québec, Femmessor est une organisation soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat qui se dédie au développement de l'entrepreneuriat diversifié et inclusif. Elle a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises qui ont un impact positif sur la société. Son offre de financement conjuguée à une expérience d'accompagnement personnalisée et des services complémentaires adaptés permet aux entrepreneur.e.s de bâtir des entreprises durables et prospères.

Pour plus d'information au sujet de Femmessor

femmessor.com

SOURCE Femmessor

Renseignements: Contact médias : Véronique Dargis, 1 844 523-7767, poste 213, [email protected]

Liens connexes

http://femmessor.com/