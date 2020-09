Femmessor bénéficiera d'une aide additionnelle de 1,250 M$ pour soutenir davantage de femmes entrepreneures en temps de COVID-19

QUÉBEC, le 2 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Femmessor se réjouit de l'annonce des mesures de soutien additionnelles dédiées aux femmes entrepreneures dans le contexte de la COVID-19. Femmessor, qui bénéficiait déjà d'un soutien dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement du Canada, vient de se voir octroyer 1,250 M$ de plus afin de soutenir davantage d'entrepreneures au cours des prochains mois.

« Les femmes entrepreneures ont été durement impactées par cette crise sanitaire. Un sondage mené par Femmessor nous avait d'ailleurs révélé qu'une entreprise à propriété féminine sur cinq avait été grandement fragilisée dans ce contexte et risquait la fermeture. Ce soutien additionnel pour appuyer les femmes entrepreneures arrive à point, alors qu'elles travaillent activement à la relance. » mentionne Sévrine Labelle, PDG de Femmessor.

Cet investissement supplémentaire du gouvernement fédéral aidera quelques centaines de femmes entrepreneures et de propriétaires d'entreprise à faire pivoter leur entreprise et traverser cette crise. Plus spécifiquement, ce soutien permettra à l'équipe de Femmessor d'accompagner de manière personnalisée et soutenue plus de 150 femmes entrepreneures. Il permettra également d'aider un certain nombre d'entrepreneures à défrayer les frais associés à l'utilisation de services-conseils avec des expert(e)s, d'offrir des formations sur mesure et d'appuyer la mise en place de projets porteurs en collaboration avec des partenaires de l'écosystème entrepreneurial.

« La COVID-19 aura malheureusement exacerbé les inégalités entre les femmes et les hommes, notamment sur le plan entrepreneurial. Il est donc impératif d'agir afin de ne pas perdre les acquis difficilement gagnés au cours des dernières années. Depuis le début de la crise, les femmes entrepreneures nous ont clairement indiqué leurs attentes et leurs besoins pour se relever de cette crise sans précédent. Nous sommes ravies de l'engagement dont le gouvernement du Canada fait preuve et de sa confiance renouvelée envers Femmessor pour aider les entrepreneures à relancer leurs activités avec succès. » conclut Sévrine Labelle.

Depuis le début de la crise, Femmessor a adapté son offre d'accompagnement pour répondre aux besoins de ses clientes. Elle a également mis sur pied de nouveaux services disponibles à l'ensemble des entrepreneures québécoises. En bénéficiant de ressources additionnelles, l'organisation pourra poursuivre le développement de son offre de service, appuyée sur les besoins spécifiques des entrepreneures des 17 régions du Québec.

À propos de Femmessor

Femmessor est une organisation dédiée au développement de l'entrepreneuriat féminin qui a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises dirigées et détenues en tout ou en partie par des femmes dans les 17 régions du Québec. Son offre de financement, conjuguée à une expérience d'accompagnement adaptée aux besoins des entrepreneures, permet à ces dernières de bâtir des entreprises durables et prospères.

Femmessor est soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Grâce à des partenariats avec le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ (Femmessor, Fondaction et Investissement Québec à titre de mandataire pour le gouvernement du Québec) et Desjardins Capital, elle facilite l'accès à près de 25 millions de dollars pour soutenir, par le biais de prêts conventionnels et en capital-actions, des entreprises comptant au moins une femme dans un poste stratégique et détenant au moins 25 % des actions.

