Femmes en science : Troisième édition de la campagne Femmes de métier

MONTRÉAL, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - En cette Journée internationale des femmes et filles de science, CoeffiScience souhaite annoncer la troisième édition de sa campagne de sensibilisation Femmes de métier. Celle-ci débutera le lundi 8 mars 2021, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, et se terminera le vendredi 28 mai 2021. Son objectif est de mieux faire connaître l'industrie et ses métiers auprès des jeunes filles et de les encourager à s'inscrire dans les programmes de science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM).

À cette fin, un grand nombre d'activités sont prévues :

Une campagne de promotion sur les réseaux sociaux mettant en valeur des femmes travaillant dans l'industrie des sciences ainsi que des étudiantes en génie et en ingénierie ;

Des remises de bourses de stages ;

Une rencontre entre les travailleuses du secteur et des étudiantes pour mieux comprendre le métier.

Cette année encore, la campagne Femmes de métier peut compter sur le support du secteur pour réaliser sa mission. Indorama PTA Montréal, Chimie Parachem, Sika Canada, le Centre d'études des procédés chimiques (CÉPROCQ) et Bitumar sont les partenaires de l'initiative 2021. Il faut souligner que plusieurs de ces partenaires supportent Femmes de métier depuis ses débuts.

La campagne pourra compter sur l'appui de deux coprésidentes, Mme Sanaz Safa, chargée de projet en développement des affaires au CÉPROCQ et Mme Martine Lessard, partenaire d'affaires en ressources humaines chez Sika, qui symbolisent à la fois la place des femmes en science et la diversité dans l'industrie.

Questionnée sur l'implication de leur organisation, Mme Lessard a déclaré « Nous croyons fermement que la diversité et l'inclusion sont des valeurs ajoutées pour notre entreprise, c'est pourquoi nous réservons une place de choix aux femmes qui désirent faire carrière dans notre organisation. Nous sommes donc très fiers d'être partenaire de la campagne Femmes de métier pour une deuxième année consécutive ». Une position qui fait écho à celle de la co-porte-parole « Au CÉPROCQ nous accordons une grande place aux femmes en recherche et développement des procédés chimiques. Pour cette raison, nous sommes heureux de soutenir la troisième édition de la campagne Femmes de métier. » a affirmé Sanaz Safa.

La campagne Femmes de métier a vu le jour à la suite de la publication, en 2019, d'un mémoire traçant un portrait détaillé de la situation des femmes dans le secteur. Celui-ci révélait, notamment, que les femmes n'occupaient que 17 % des emplois de production dans l'industrie de la chimie et de l'énergie. Les joueurs du secteur souhaitent donc augmenter leur visibilité auprès des jeunes femmes afin de démontrer aux futures travailleuses qu'elles peuvent y poursuivre une carrière stimulante. Leur objectif est de doubler l'inscription des femmes dans les programmes menant aux métiers de l'industrie.

Pour en savoir davantage, consultez le site de CoeffiScience au <www.coeffiscience.ca/integration>.

À propos de CoeffiScience

CoeffiScience, le comité sectoriel de main-d'œuvre de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz, est l'organisme de concertation, d'orientation et de référence sur les questions de main-d'œuvre dans le secteur. Il réunit les entreprises, les travailleurs et les partenaires de l'industrie pour déterminer les besoins communs en matière de développement de la main-d'œuvre et mener des actions concertées pour y répondre.

SOURCE Coeffiscience

Renseignements: Mélodie Joseph, chargée de projet, 514 251-6302, poste 224, [email protected], www.coeffiscience.ca

Liens connexes

www.coeffiscience.ca