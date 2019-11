Félicitations aux lauréats du 29e Gala des Prix Innovation de l'ADRIQ

MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les Prix Innovation 2019 de l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ) ont été décernés ce soir au Palais des congrès de Montréal, dans le cadre du 29e Gala des Prix Innovation. Le Gala était animé cette année par Carl Baillargeon, Directeur communications et marketing de Technoparc Montréal.

Comme à chaque année, le Gala était précédé d'un cocktail où des jeunes lauréats de l'Expo-sciences Hydro-Québec, des clubs étudiants universitaires et des entreprises en démarrage exposaient leur projet sur place. Les participants ont aussi eu la chance d'y découvrir les 10 meilleures inventions de l'année, issues du concours des Invention de l'année en collaboration avec Québec Science.

Pour cette 29e édition, c'est en présence de madame Chantal Renaud, la conjointe du Premier ministre, que le tout premier Prix Bernard-Landry, renommé en l'honneur de ce grand bâtisseur de l'économie du Québec, a été attribué à monsieur Louis Têtu, Président et Chef de la direction de Coveo.

Félicitations à tous les lauréats des Prix Innovation 2019 !

PRIX INDIVIDUELS

Prix Bernard-Landry

Louis Têtu, Président et Chef de la direction de Coveo

Jeune Innovateur

Réseau Technoscience - Super Expo-sciences Hydro-Québec

Juliette Quirion , Collège Mont Notre-Dame, Sherbrooke

PRIX CORPORATIFS

Innovation | PME

SiliCycle

Innovation | Jeune entreprise

MoovinV

Innovation | Transformation numérique 4.0

APN

Innovation | Sciences de la vie

Dr François Lellouche - Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ)

Centre d'innovation NÉOMED

Relève TechnoScience

Folie technique - Mission Genios

Partenariat

Technologies mondiales EERS en partenariat avec CRITIAS et Prompt

Photon etc. en partenariat avec Université Laval

Coup de cœur du public : Streamline Genomics en partenariat avec CHU Sainte-Justine

Regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI)

CQDM en partenariat avec Université de Montréal, Domain Therapeutiques, Pfizer Canada et Merck Canada

Entreprise en démarrage

Question pour un pharmacien

Invention de l'année

Les lauréats remportent un accompagnement personnalisé d'une durée de 10 heures avec un expert accrédité RCTi de l'ADRIQ.

Myelin

SonX de Technologies mondiales EERS

À propos de l'ADRIQ

Depuis 1978, l'ADRIQ anime une vaste association d'affaire, unique et influente, ayant pour mission de soutenir et promouvoir la recherche et l'innovation au Québec dans le but d'accroître la compétitivité des entreprises, ici comme à l'étranger. Pour y arriver, nous animons un réseau d'accompagnement d'experts-conseils qui regroupe quelque 35 spécialistes, permettant d'améliorer la compétitivité chez nos entreprises. Nous organisons des activités de réseautage/maillage en plus de fournir des études à saveur économique. Nous collaborons avec les centres de recherche, les universités, les centres d'expertise collégiaux en plus de sensibiliser nos jeunes à l'entrepreneuriat et à devenir curieux scientifiquement. Notre association rejoint efficacement près de 4 000 décideurs de l'écosystème de la recherche et de l'innovation à travers le Québec.

https://www.adriq.com/

