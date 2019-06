Félicitations aux lauréates du concours Chapeau, les filles! et de son volet excelle science

QUÉBEC, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le 23e gala national du concours Chapeau, les filles! et de son volet Excelle Science s'est tenu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Au total, 66 femmes de toutes les régions du Québec ont reçu un prix soulignant leur remarquable parcours de formation. De plus, trois prix Mentorat ont été attribués à des membres du personnel scolaire qui se sont distingués par leur soutien aux lauréates.

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, unissent leurs voix pour saluer les lauréates et leurs mentors.

Grâce à la contribution de 21 partenaires, le concours Chapeau, les filles! récompense des élèves de la formation professionnelle au secondaire et de la formation technique au collégial qui ont choisi un domaine menant à l'exercice d'un métier traditionnellement masculin. Le concours comporte également un volet Excelle Science dont les prix sont décernés à des étudiantes universitaires inscrites dans les disciplines des sciences ou du génie.

Citations :

« Je félicite l'ensemble des participantes du concours d'avoir osé sortir des sentiers battus en s'inscrivant dans une formation à prédominance masculine. Chères lauréates, vous vous êtes démarquées par vos réalisations et l'excellence de votre travail. Vous êtes des modèles inspirants et j'espère que d'autres femmes suivront vos traces. Je remercie également les enseignants, les professeurs et le personnel de soutien qui vous ont accompagnées dans votre parcours. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

« Il faut à la fois beaucoup de conviction et de persévérance pour emprunter un chemin différent. En optant pour un métier non traditionnel, les lauréates du concours Chapeau, les filles! et de son volet Excelle Science ouvrent les portes à d'autres femmes et, par leur exemple, les guident vers des emplois offrant de meilleurs salaires et de bonnes conditions de travail. Félicitations à toutes les lauréates! Vous êtes des étudiantes audacieuses et déterminées et je vous souhaite de prendre votre place dans la société et de réaliser vos aspirations. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science ont pour objectifs de favoriser la diversification des choix de carrière des jeunes filles et des femmes et d'encourager celles qui sortent des sentiers battus à persévérer jusqu'à l'obtention de leur diplôme.

Depuis la création du concours en 1996, 16 380 femmes ont soumis leur candidature au concours et, de ce nombre, 3 763 lauréates ont été récompensées. En 2019, 40 prix totalisant 87 000 $ seront remis aux lauréates du concours Chapeau, les filles!, tandis que 26 prix totalisant 68 000 $ seront remis aux lauréates du volet Excelle Science.

LAURÉATES NATIONALES

CHAPEAU, LES FILLES! ET VOLET EXCELLE SCIENCE

2018-2019

CHAPEAU, LES FILLES!

Prix à une élève de la formation professionnelle anglophone

Jennifer Potvin , Automobile Mechanics, Centre des Carrières Western Québec, Commission scolaire Western Québec, prix de 2 000 $

Prix à une élève de la formation professionnelle francophone

Véronique Lortie, Intervention en sécurité incendie, Centre de formation professionnelle de Neufchâtel, Commission scolaire de la Capitale, prix de 2 000 $

Prix à une étudiante de la formation technique

Emily Cvejic , Computer Engineering Technology, Vanier College , prix de 2 000 $

Prix Agriculture, Pêches et Alimentation

Maureen Guay , Production acéricole , Centre de formation agricole, Commission scolaire de la Côte-du-Sud, prix de 2 000 $

, , Centre de formation agricole, Commission scolaire de la Côte-du-Sud, prix de 2 000 $ Jeanne Durivage , Gestion et technologies d'entreprise agricole , Institut de technologie agroalimentaire, Campus de La Pocatière, prix de 2 000 $

, , Institut de technologie agroalimentaire, Campus de La Pocatière, prix de 2 000 $ Annabel Tremblay , Gestion et technologies d'entreprise agricole, Collège d'Alma, prix de 2 000 $

Prix Créativité

Jessica Trudeau , Production animale , École professionnelle de

Saint-Hyacinthe , Commission scolaire de Saint-Hyacinthe , prix de 2 000 $

, , École professionnelle de , Commission scolaire de , prix de 2 000 $ Olivia LeBlond , Technologie de l'électronique, Cégep Limoilou, prix de 2 000 $

Prix Chapeau, les filles!

Anne-Elaine Parisien , Extraction de minerai , Centre de formation professionnelle Val-d'Or , Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, prix de 5 000 $

, , Centre de formation professionnelle , Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, prix de 5 000 $ Violaine Paquette , Techniques de maintenance d'aéronefs, École nationale d'aérotechnique, Cégep Édouard Montpetit, prix de 5 000 $

Prix Communauté culturelle

Vanessa Martin , Retail Butchery , Centre PACC-Formation professionnelle, Commission scolaire Lester-B.-Pearson, prix de 2 000 $

, , Centre PACC-Formation professionnelle, Commission scolaire Lester-B.-Pearson, prix de 2 000 $ Angela ( Chun-Yu) Chang , Techniques de pilotage d'aéronefs, Centre québécois de formation aéronautique, Cégep de Chicoutimi , prix de 2 000 $

Prix Compétence Réseau

Laurence Chaput , Techniques de génie mécanique de marine, Institut maritime du Québec, Cégep de Rimouski , prix de 2 000 $

Prix Continuité

Catherine Guérin, Mécanique automobile , Centre de formation professionnelle de l'automobile, Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, prix de 2 000 $

, Centre de formation professionnelle de l'automobile, Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, prix de 2 000 $ Jessica Gadoury , Technologies sonores, Cégep de Drummondville ,

prix de 2 000 $

Prix Énergie et Ressources naturelles

Amélie Nadeau, Conduite d'engins de chantier, Centre national de conduite d'engins de chantier, Commission scolaire des Navigateurs, prix de 2 000 $

Prix Environnement

Ruth Scholastique Amoussou , Conduite de procédés de traitement de l'eau , Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie, Commission scolaire des Trois-Lacs, prix de 2 000 $

, , Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie, Commission scolaire des Trois-Lacs, prix de 2 000 $ Mélanie Piché, Techniques d'aménagement et d'urbanisme, Cégep de Rosemont , prix de 2 000 $

Prix Équité

Andrée Bélanger, Production acéricole , Centre de formation professionnelle du Fleuve-et-des-Lacs, Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, prix de 2 000 $

, Centre de formation professionnelle du Fleuve-et-des-Lacs, Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, prix de 2 000 $ Charlie Normandin , Charpenterie-menuiserie , Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau, Commission scolaire des Chênes, prix de 2 000 $

, , Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau, Commission scolaire des Chênes, prix de 2 000 $ Mégane Briand, Techniques policières, Campus Notre-Dame-de-Foy, prix de 2 000 $

Prix Fais briller ta région!

Valérie Michaud, Production animale , Centre de formation agricole, Commission scolaire de la Côte-du-Sud, prix de 2 000 $

, Centre de formation agricole, Commission scolaire de la Côte-du-Sud, prix de 2 000 $ Laurie Breton , Techniques de maintenance d'aéronefs, École nationale d'aérotechnique, Cégep Édouard Montpetit, prix de 2 000 $

Prix Forêts, Faune et Parcs

Elizabeth Harvey , Arboriculture-élagage, Centre de formation horticole de Laval , Commission scolaire de Laval , prix de 2 000 $

Prix Formation d'avenir

Mélanie Bouchard, Charpenterie-menuiserie , École des métiers et occupations de l'industrie de la construction de Québec, Commission scolaire de la Capitale, prix de 2 000 $

, École des métiers et occupations de l'industrie de la construction de Québec, Commission scolaire de la Capitale, prix de 2 000 $ Émilie Carrier, Gestion et technologies d'entreprise agricole, Cégep de Victoriaville , prix de 2 000 $

Prix Intégration au marché du travail

Maude Lefèbvre-Gill, Techniques d'usinage , Centre régional intégré de formation, Commission scolaire du Val-des-Cerfs, prix de 2 000 $

, Centre régional intégré de formation, Commission scolaire du Val-des-Cerfs, prix de 2 000 $ Valérie Beauregard, Techniques de design industriel, Cégep de Sainte-Foy , prix de 2 000 $

Prix Mixité en chantier - Future entrepreneure

Catherine Godard , Charpenterie-menuiserie, École des métiers et occupations de l'industrie de la construction de Québec, Commission scolaire de la Capitale, prix de 2 500 $

Prix Mixité en chantier - Future travailleuse

Audrey-Ann Desbiens-Limoges , Plongée professionnelle, Institut maritime du Québec, Cégep de Rimouski , prix de 2 500 $

Prix Mixité en chantier - Volet « Mentorat »

Centre de formation professionnelle de La Haute-Gaspésie, Commission scolaire des Chic-Chocs, représenté par M. Steven Richard, directeur du centre, prix de 3 000 $

Prix Persévérance

Alice Gingras-Gagné, Transport par camion , Centre de formation du transport routier, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, prix de 2 000 $

, Centre de formation du transport routier, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, prix de 2 000 $ Marie-Sophie Girard , Technologie de systèmes ordinés, Cégep Limoilou, prix de 2 000 $

Prix Santé et sécurité au travail

Camille Audet , Aménagement de la forêt , École de foresterie de Duchesnay, Commission scolaire de la Capitale, prix de 2 000 $

, , École de foresterie de Duchesnay, Commission scolaire de la Capitale, prix de 2 000 $ Florence Létourneau, Technologie de l'électronique industrielle, Cégep de Matane , prix de 2 000 $

Prix Sécurité incendie

Noémie Chamberland, Intervention en sécurité incendie, Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ), Commission scolaire de Laval , prix de 2 000 $

Prix Séjour professionnel à l'international

Marianne Morency-Landry , Production animale, Centre Frère- Moffet , Commission scolaire du Lac-Témiscamingue, prix de 2 000 $

Prix Technologies de pointe

Kim Chamard-Fournier , Techniques d'usinage , Centre de formation professionnelle de l'Asbesterie, Commission scolaire des Sommets, prix de 2 000 $

, , Centre de formation professionnelle de l'Asbesterie, Commission scolaire des Sommets, prix de 2 000 $ Laura Turcotte , Techniques de l'informatique, Cégep François- Xavier Garneau , prix de 2 000 $

Prix Transports

Megane Guindon , Mécanique de véhicules légers , Centre de formation Compétences-2000, Commission scolaire de Laval , prix de 2 000 $

, , Centre de formation Compétences-2000, Commission scolaire de , prix de 2 000 $ Marie-Hélène Therrien, Techniques de pilotage d'aéronefs, Centre québécois de formation aéronautique, Cégep de Chicoutimi , prix de 2 000 $

VOLET EXCELLE SCIENCE

Prix Communauté culturelle

Emily Nguyen , Génie robotique, Université de Sherbrooke , prix de 2 000 $

Prix Compétence Réseau

Liliya Boyadjieva , Génie de la production automatisée, École de technologie supérieure, prix de 2 000 $

Prix Environnement

Florence Bernard , Génie de la construction, École de technologie supérieure, prix de 2 000 $

Prix Excelle Science du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec

Jade Doucet-Martineau , Génie mécanique , École de technologie supérieure, prix de 5 000 $

, , École de technologie supérieure, prix de 5 000 $ Léanne Dutil, Génie logiciel , École de technologie supérieure, prix de 5 000 $

, École de technologie supérieure, prix de 5 000 $ Charlotte Beauchemin , Physique , Université de Montréal, prix de 2 000 $

, , Université de Montréal, prix de 2 000 $ Anouk Béraud, Physique et informatique , Université de Montréal, prix de 2 000 $

, Université de Montréal, prix de 2 000 $ Catherine Raymond , Sciences géomatiques , Université Laval , prix de 2 000 $

, , Université , prix de 2 000 $ Catherine St-Pierre , Génie mécanique , École Polytechnique de Montréal, prix de 2 000 $

, , École Polytechnique de Montréal, prix de 2 000 $ Debby Veillette , Génie chimique, Université Laval , prix de 2 000 $

Prix Excelle Science du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec

Sabrina Côté Maldonado, Physique , Université de Montréal, prix de 5 000 $

, Université de Montréal, prix de 5 000 $ Tamara Krpic , Génie mécanique , Université de Sherbrooke , prix de 5 000 $

, , Université de , prix de 5 000 $ Sandrine Bédard, Mathématiques et informatique (baccalauréat bidisciplinaire) , Université de Montréal, prix de 2 000 $

, Université de Montréal, prix de 2 000 $ Valérie Brazeau, Aménagement et environnement forestiers , Université Laval , prix de 2 000 $

, Université , prix de 2 000 $ Emmie Grégoire-Salmon, Génie industriel , École Polytechnique de Montréal, prix de 2 000 $

, École Polytechnique de Montréal, prix de 2 000 $ Gabrielle Mallette , Génie mécanique , Université de Sherbrooke , prix de 2 000 $

, , Université de , prix de 2 000 $ Myriam Prasow -Émond, Physique avec spécialisation en astrophysique, Université de Montréal, prix de 2 000 $

Prix Fais briller ta région!

Renée Ferland-Bilodeau, Aménagement et environnement forestiers, Université Laval , prix de 2 000 $

Prix Forêts, Faune et Parcs

Lyne Touchette, Aménagement et environnement forestiers, Université Laval , prix de 2 000 $

Prix Formation d'avenir

Éloïse Pelletier, Physique, Université de Montréal, prix de 2 000 $

Prix ingénieures inspirantes

Victoria Pitz Clairoux , Génie robotique , Université de Sherbrooke , prix de 2 000 $

, , Université de , prix de 2 000 $ Malika Zghal , Génie mécanique, Université Laval , prix de 2 000 $

Prix Persévérance

Audrey-Anne Ally , Génie mécanique avec concentration en bio-ingénierie, Université de Sherbrooke , prix de 2 000 $

Prix Stage dans un laboratoire en France (Centre national de la recherche scientifique et Les Offices jeunesse internationaux du Québec)

Sarah Morency-Lemieux , Mathématiques et informatique (double baccalauréat), Université du Québec à Trois-Rivières, prix de 5 000 $

Prix Relève

Sophia Roy , Génie chimique, Université McGill, prix de 3 000 $

Prix Transports

Caroline Safi , Génie chimique, École Polytechnique de Montréal, prix de 2 000 $

VOLET MENTORAT

CHAPEAU, LES FILLES! ET VOLET EXCELLE SCIENCE

2018-2019

Prix Mentorat

Marc Gingras , enseignant en charpenterie-menuiserie, Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau, Commission scolaire des Chênes, mentor de Charlie Normandin , prix de 500 $

, enseignant en charpenterie-menuiserie, Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau, Commission scolaire des Chênes, mentor de , prix de 500 $ Pierre Roberge , conseiller à la vie étudiante, École nationale d'aérotechnique, Cégep Édouard Montpetit, mentor de Laurie Breton et de Violaine Paquette , prix de 500 $

, conseiller à la vie étudiante, École nationale d'aérotechnique, Cégep Édouard Montpetit, mentor de et de , prix de 500 $ Olivier Robin , professionnel de recherche, Ph. D., Université de Sherbrooke , mentor de Tamara Krpic , prix de 500 $

