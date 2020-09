Félicitations aux finalistes du 20e concours Prix Femmes d'affaires du Québec et de son Coup de Cœur Desjardins COVID-19

MONTRÉAL, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Les finalistes du 20e concours Prix Femmes d'affaires du Québec (PFAQ) seront honorées le 17 novembre lors d'un prestigieux gala virtuel.

Depuis sa création par le Réseau des Femmes d'affaires du Québec en 2001, le concours annuel a fièrement reconnu 530 finalistes en 20 ans. Ces femmes d'affaires qui poursuivent une brillante carrière dans de nombreux secteurs d'activité. Ces modèles qui se distinguent, inspirent et influencent par leur créativité communicative, leur leadership rassembleur et leur engagement généreux. Et, exceptionnellement en cette année de pandémie, le prix Coup de Cœur Desjardins COVID-19 reconnaît des propriétaires d'entreprise courageuses et solidaires qui ont réinventé leur entreprise et relevé avec succès des occasions uniques.

En ce 20e anniversaire, trois finalistes seront reconnues dans chacune des 11 catégories suivantes :

Entrepreneure, petite entreprise

Entrepreneure, moyenne entreprise

Entrepreneure, grande entreprise

Entrepreneure active à l'international

Nouvelle entrepreneure

Entreprise à propriété féminine certifiée

Coup de Cœur Desjardins COVID-19

Cadre, dirigeante ou professionnelle, entreprise privée

Cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme public ou parapublic

Cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme à but non lucratif

Bénévole fortement engagée

Le jury de sélection indépendant est présidé par madame Françoise Bertrand, administratrice de sociétés et présidente du conseil d'administration de VIA Rail Canada. Les noms des finalistes sont joints au communiqué.

Quant aux Prix, ils sont sous la coprésidence d'honneur de madame Christiane Germain, coprésidente de Germain Hôtels, et de monsieur Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Nous remercions nos nombreux et précieux partenaires, notamment le partenaire Or, Desjardins, et les partenaires Argent, EY, le Gouvernement du Québec, Nelly De Vuyst et VIA Rail Canada.

Le gala virtuel du mardi 17 novembre sera un haut lieu de reconnaissance mémorable lors duquel les finalistes recevront leur trophée et, de plus, les noms des 11 lauréates y seront dévoilés.

Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ)

Depuis 39 ans, la raison d'être du Réseau des Femmes d'affaires du Québec est d'offrir aux femmes les moyens de leurs aspirations. Pour ce faire, il met en place des stratégies concrètes qui inspirent, connectent et propulsent les femmes vers de nouveaux sommets, afin de développer l'économie au féminin et créer plus de richesse.

Pour plus d'information sur les Prix et le gala : www.prix.rfaq.com

FINALISTES 2020

Ndiallo Aw Badji

Présidente et fondatrice

Groupe Mamy Kaya

Montérégie

Janie Béïque

Première vice-présidente aux investissements

Fonds de solidarité FTQ

Ahuntsic-Cartierville

Dany Belleville

Vice-présidente et copropriétaire

Plastiques G.P.R.

Lanaudière

France Côté

Présidente et cofondatrice

Benoît & Côté

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Isabelle Côté

Présidente-directrice générale

Coffrages Synergy

Lanaudière

Catherine Dagenais

Présidente et chef de la direction

Société des alcools du Québec

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Lyne Duhaime

Présidente

Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes

Ville-Marie

Judith Fetzer

Présidente et cofondatrice

Cook it

Ville-Marie

Christine Gagnon

Directrice générale

Altitude Conception

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Julia Gagnon

Vice-présidente, Opérations

Attraction

Estrie

Rana Ghorayeb

Présidente et cheffe de la direction

Otéra Capital

Ville-Marie

Luce Julien

Directrice générale de l'information

Radio-Canada

Ville-Marie

Annick Kwetcheu Gamo

Fondatrice

Code F.

Capitale-Nationale / Québec

Valérie P. La Brèque

Présidente-directrice générale et fondatrice

Babibulle

Laval

Lise Labrie

Présidente, directrice développement des affaires

Ressource Laser

Montérégie

Sara Lamothe

Présidente

L'ASSOCIÉ, Gestionnaire d'associations et d'événements

L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève

Marie-Gabrielle Lamoureux

Présidente et propriétaire

Héloïse Laboratoire

Laurentides

Erica Lebrun-Gauvin

Présidente et cofondatrice

Mme L'Ovary

Rosemont-La Petite-Patrie

France Longpré

Présidente

Service de gestion documentaire France Longpré

Mauricie

Natacha Mignon

Associée

Immetis Services Juridiques

Le Sud-Ouest

Sonia Morin

Présidente-directrice générale et fondatrice

Les Quartiers A

Chaudière-Appalaches

Indira Moudi

Présidente

Viandes Lafrance

Mauricie

Karine Pomerleau

Directrice générale

Trans-Herb e.

Montérégie

Catherine Privé

Présidente et chef de la direction

Alia Conseil

Capitale-Nationale / Québec

Marie-Pier Raymond

Présidente et copropriétaire

Cardio Choc

Laurentides

Sylvie Rochette

Directrice générale et cofondatrice

Regroupement Partage

Rosemont-La Petite-Patrie

Julie Roy

Présidente et chef de la direction

ROY.

Anjou

Nancy Samson

Propriétaire

Samson chocolaterie artisanale

Mauricie

Gyslaine Samson Saulnier

Consultante, formatrice et conférencière

GSS Conseil

Lanaudière

Nadia Tremblay

Vétérinaire, propriétaire

Service Vétérinaire Nadia Tremblay

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Stéphanie Trudeau

Vice-présidente exécutive - Québec

Énergir

Ville-Marie

Nancy J. Trudel

Directrice générale

Centre d'accès à l'information juridique

Ville-Marie

