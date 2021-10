Rencontrez la titulaire de cette bourse de développement de carrière de 100 000 $ destinée aux femmes en psychiatrie

OTTAWA, ON, le 28 oct. 2021 /CNW/ - La Dre Kathleen Sheehan, chercheuse à Toronto, est la première titulaire de la bourse Glenda-MacQueen, remise par l'Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies des IRSC (INSMT des IRSC) et l'Association des psychiatres du Canada (APC).

Cette bourse de développement de carrière destinée aux femmes en psychiatrie honore le dévouement de la Dre Glenda MacQueen envers le mentorat ainsi que sa contribution à la recherche, à la formation et au service clinique et administratif.

Les femmes psychiatres font face à des injustices dans leur développement personnel et dans la recherche universitaire, et la Dre MacQueen était déterminée à s'y attaquer. En tant que clinicienne et chercheuse à l'Université de Toronto, la Dre Sheehan se dit très consciente de la pression sociale supplémentaire exercée sur les femmes dans son domaine. Elle croit tout de même que les chefs de file comme la Dre MacQueen ont ouvert la voie aux chercheuses et aux cliniciennes en début et en milieu de carrière afin qu'elles connaissent moins d'obstacles qu'il y a quelques dizaines d'années à peine dans le développement de leur carrière.

« J'ai eu la chance et le privilège de me voir offrir de nombreuses occasions dans ma carrière. Cela dit, je reconnais les obstacles systémiques que les femmes doivent affronter quant à la pression familiale et sociale, aux écarts salariaux et à l'interprétation ou la perception de leurs actions ou paroles », admet la Dre Sheehan.

La bourse Glenda-MacQueen honore non seulement la pionnière, mais reconnaît aussi son engagement à multiplier les occasions pour les femmes en psychiatrie, tant sur le plan universitaire que clinique.

« Cette bourse est un chaleureux hommage à une grande clinicienne et à une grande chercheuse qui a su marquer la vie des personnes qu'elle côtoyait, quel que soit le milieu », se rappelle la Dre Sheehan, faisant référence à l'influence de la Dre MacQueen dans son domaine et sur son entourage.

Ce type de mentorat est si important selon la Dre Sheehan, qu'elle croit que l'absence d'un mentor dans son domaine est un obstacle majeur au succès; elle se dit aussi chanceuse d'avoir eu de nombreux mentors dans sa vie.

« Le mentorat est essentiel pour découvrir qui l'on est et qui l'on peut devenir - que ce soit pour servir de modèle ou montrer la voie à suivre. J'aspire à être une mentore et j'essaie de le faire de différentes manières auprès des personnes qui m'entourent. »

Cette bourse est le fruit des efforts combinés de l'INSMT des IRSC, de l'APC et de la famille de Glenda MacQueen. Le directeur scientifique de l'INSMT, le Dr Samuel Weiss, était un ami proche de la Dre MacQueen, et la remercie de l'avoir encouragé à se joindre aux IRSC à titre de directeur scientifique il y a quatre ans.

« Glenda était une personne bienveillante et pleine de compassion, au grand cœur et à l'esprit incroyable, décrit le Dr Weiss. Cette bourse reconnaît tout son travail, non seulement pour la recherche et la psychiatrie, mais aussi pour le mentorat qu'elle a offert et les occasions qu'elle a créées pour les personnes qui l'entouraient. »

« L'APC est fière de collaborer avec l'INSMT des IRSC pour remettre cette bourse, qui commémore la Dre MacQueen avec brio et pertinence. Nous espérons que la bourse donnera à la Dre Sheehan les ressources nécessaires pour poursuivre son important travail et appuyer sa contribution future à la recherche en santé mentale et en psychiatrie au Canada », affirme la Dre Grainne Neilson, présidente de l'APC.

La période de mise en candidature à la bourse Glenda-MacQueen 2022 s'ouvrira au cours des prochaines semaines; la date limite sera le 1er février 2022.

