LAS VEGAS, le 2 févr. 2024 /CNW/ - FEELM, le premier fournisseur mondial de solutions de vapotage, a annoncé le lancement de la première solution mondiale de vapotage à bobine en céramique à tirage puissant, FEELM TURBO. Cette solution tire parti de la technologie de pointe des bobines en céramique pour offrir une explosion de saveur aux consommateurs. Comme nulle autre solution, elle combine plusieurs avantages comme des saveurs intenses, une forte production de vapeur en peu de temps et une longue durée de vie du produit.

Comparativement à d'autres produits de vapotage puissants, les produits équipés de FEELM TURBO sont plus petits, mais produisent encore plus de vapeur. Cette technologie est également parfaitement adaptée aux deux grandes catégories de vapoteuses, les jetables et celles à cartouche, permettant aux clients de créer des produits différenciés pour conquérir le marché.

Une explosion complète de saveurs en 0,5 seconde : savourez le meilleur de chaque bouffée

Qu'est-ce qui fait qu'un tirage puissant est de bonne qualité? De l'avis de FEELM, trois éléments clés déterminent la qualité : un tirage maximal en peu de temps, un volume de vapeur important et marquer les utilisateurs en leur faisant une forte impression.

FEELM, un chef de file de la technologie des bobines en céramique, a consacré son expertise à la mise au point d'une solution de bobine en céramique à tirage puissant. Malgré son petit gabarit, cette merveille technologique réalise une prouesse stupéfiante : elle peut augmenter de 200 % l'intensité du goût. Elle atomise efficacement les grandes molécules tout en améliorant le rétablissement de l'arôme du liquide de vapotage, pour une expérience plus riche et plus satisfaisante. Avec un temps de tirage de seulement 0,5 seconde, elle surpasse de loin les produits grand public sur le marché. Une bobine en céramique à tirage puissant est plus performante qu'une bobine à double maille MESH.

Lors du salon TPE de cette année, FEELM a présenté un produit jetable offrant une forte puissance de tirage et ultra-mince avec cette solution innovante. Avec une épaisseur de seulement 14 mm, le produit a impressionné les consommateurs avec sa finesse élégante, l'excellente sensation et la première bouffée puissante qu'il procure. Il porte vraiment bien son nom : « mince mais puissant »!

La solution FEELM TURBO, qui repose sur cette bobine révolutionnaire, marque une autre avancée pour FEELM. Cette technologie d'atomisation très efficace produit beaucoup plus de vapeur à faible puissance. Comparée aux produits MESH à double maille sur le marché, FEELM TURBO est 80 % plus performante, offrant une expérience plus riche.

De plus, FEELM TURBO est dotée de la technologie de moteur à puissance constante, qui garantit une saveur et un volume de vapeur constants tout au long de la durée de vie du produit. Les utilisateurs peuvent savourer le même goût satisfaisant à chaque bouffée, ce qui n'est pas le cas avec les produits conventionnels où la saveur s'estompe souvent pour devenir fade. Par rapport aux concurrents, les produits FEELM TURBO présentent une amélioration de 35 % de la consistance des arômes et une remarquable consistance de 95 % du volume de vapeur.

Oubliez la fibre chimique, atteignez de nouveaux sommets

Comparativement aux bobines à base de coton traitées chimiquement, les bobines en céramique présentent un avantage important en termes de nombre de bouffées. Cela s'explique par le fait que les fibres de coton absorbent naturellement le liquide de vapotage, tandis que les pores de céramique peuvent le piéger pour permettre une vaporisation complète, ce qui améliore considérablement l'efficacité de celle-ci.

En 2022, FEELM a lancé la première solution jetable à bobine en céramique au monde, FEELM Max. Une avancée majeure a été réalisée en termes de nombre de bouffées, un facteur d'une grande importance pour le marché de la DPT. Avec la même quantité de liquide de vapotage, soit 2 ml, les produits équipés de la solution FEELM Max fournissent un nombre de bouffées d'au moins 30 % supérieur par rapport aux autres produits à base de coton. Un marché qui avait déjà atteint le plafond de 600 bouffées a ensuite réussi à atteindre 800 bouffées, et était en bonne voie d'atteindre l'objectif de 1 000 bouffées.

La solution FEELM TURBO, quant à elle, apporte l'avantage distinctif des bobines en céramique. Dans les produits TURBO, le liquide de vapotage est utilisé à 98 %, ce qui continue d'augmenter le nombre de bouffées. Là où les produits à base de coton peuvent atteindre 15 000 bouffées, la même quantité de liquide de vapotage dans les produits de la solution FEELM TURBO peut permettre d'atteindre plus de 18 000 bouffées.

La solution FEELM TURBO est parfaitement adaptée pour les vapoteuses à cartouche (15 000 bouffées par cartouche). En outre, elle est dotée d'une technologie de labyrinthe étanche qui isole le liquide de vapotage pour éliminer les fuites. Un problème que connaît l'industrie depuis le début.

Enfin, cette solution peut prendre en charge plusieurs modes d'utilisation. Ceux qui aiment prendre une bouffée de vapeur intense peuvent choisir le mode « Burst ». Ceux qui aiment profiter d'une vapeur plus douce en général peuvent choisir le mode « Smooth ». Les consommateurs ont ainsi la possibilité de passer d'un mode à l'autre quand bon leur semble et selon leur humeur.

