Entreprise familiale depuis plus d'un siècle et demi, Fee Brothers transmet l'art de la création de cocktails de génération en génération. Aujourd'hui, sous la direction des frères de cinquième génération, Jon F. Spacher (chef de la direction) et Benn Spacher (chef de l'exploitation), Fee Brothers demeure un pionnier dans l'industrie, saisissant l'essence d'un savoir-faire spécialisé reconnu dans le temps tout en s'adaptant aux tendances et aux goûts modernes.

« Nous sommes extrêmement fiers de célébrer 160 ans de création de saveurs exceptionnelles et de contribution au monde de la création de cocktails », a déclaré Jon. « Notre parcours a été marqué par la passion, le dévouement et l'engagement à fournir les meilleurs ingrédients pour améliorer l'art de la création de cocktails. Nous devons notre succès aux générations qui nous ont précédés et aux clients fidèles qui ont fait de Fee Brothers une partie de leur art. »

Fee Brothers est devenue une marque mondiale, dont les produits sont destinés aux amateurs et aux créateurs de cocktails professionnels du monde entier. Reconnue pour sa vaste gamme d'amérisants, d'eaux botaniques, de mélanges, de saumures et de sirops cordial, l'entreprise propose des ingrédients incontournables dans d'innombrables cocktails, rehaussant l'expérience de consommation pour les consommateurs avertis.

Les célébrations du 160e anniversaire témoignent de l'engagement durable de Fee Brothers à l'égard de la qualité et de l'innovation. Les clients peuvent s'attendre à des produits en édition limitée, à des promotions exclusives et à des occasions uniques de découvrir la riche histoire et l'héritage de Fee Brothers.

Fee Brothers invite ses clients, ses partenaires et les amateurs de cocktails à participer aux célébrations tout au long de l'année. Suivez Fee Brothers sur les médias sociaux et visitez notre site Web pour obtenir des mises à jour sur les événements entourant l'anniversaire, les lancements de produits et plus encore.

Fondée en 1864, Fee Brothers est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication d'amérisants, d'eaux botaniques, de mélanges, de saumures et de sirops cordial de qualité supérieure. Forte d'une riche histoire s'étendant sur 160 ans, Fee Brothers demeure synonyme de confiance dans le monde de la création de cocktails, offrant des produits exceptionnels qui mettent en valeur l'art de la création de cocktails. Pour en savoir plus, consultez www.feebrothers.com .

