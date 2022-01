Nouvelle offre visant à accroître la compétitivité des commerçants dans le domaine du commerce électronique en améliorant l'engagement des clients et en proposant des options d'expédition améliorées

MEMPHIS, Tennessee et REDMOND, Washington, 25 janvier 2022 /CNW/ - FedEx Corp. (NYSE: FDX) et Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) ont annoncé lundi la prochaine solution dans le cadre de leur collaboration pluriannuelle visant à transformer le commerce, les chaînes d'approvisionnement et la logistique. FedEx et Microsoft rassembleront l'intelligence réseau de FedEx avec les capacités de Microsoft Dynamics 365 pour introduire une « logistique en tant que service » multiplateforme pour les détaillants, les commerçants et les marques.

Les deux entreprises partagent une vision qui consiste à repenser les expériences commerciales des entreprises afin qu'elles puissent offrir à leurs clients des moyens plus intégrés de magasinage et des livraisons plus rapides et plus efficaces. Dans le monde actuel de chaînes d'approvisionnement juste à temps, le commerce mondial et la croissance accélérée du commerce électronique, la rapidité, la flexibilité et la visibilité sont essentielles. Les besoins et les attentes des clients ont évolué dans tous les secteurs. Ensemble, FedEx et Microsoft utilisent des outils comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour extrapoler de nouveaux renseignements à partir des 17 millions de colis qui passent quotidiennement par le réseau de FedEx afin d'aider les marques à améliorer l'expérience client.

Une solution de logistique en tant que service, multiplateforme, pour les marques

Les entreprises ont annoncé leur intention de mettre en place une intégration de données unique qui associe les données de FedEx à Dynamics 365 Intelligent Order Management pour aider les marques à accéder à de nouvelles informations et capacités pour mieux exécuter, expédier et gérer les commandes des clients, tout en s'intégrant facilement à leurs plateformes de commerce électronique existantes. Cette approche multiplateforme aide les marques à offrir des expériences modernes et à forte valeur ajoutée directement à leurs clients, y compris une livraison plus rapide et plus rentable, des communications en temps quasi réel sur l'état de la livraison et des retours pratiques sans problèmes grâce à environ 60 000 points de dépôt et à des codes QR sans impression. Pour les marques confrontées à une pression accrue pour créer des affinités tout en gérant des volumes de commandes plus élevés, en assurant une exécution rentable et en réduisant les appels coûteux au service à la clientèle, cette nouvelle technologie offre une occasion sans précédent de tirer parti des systèmes d'enregistrement existants, d'optimiser l'exécution et de tenir leurs promesses de commande avec une précision accrue, tout en profitant d'une vision plus complète de leurs clients.

« Il y a près de deux ans, nous avons entrepris une mission avec Microsoft pour transformer l'écosystème commercial, a déclaré Raj Subramaniam, président et chef de l'exploitation de FedEx Corp. Au cours de cette période, nous avons fait des progrès significatifs, en tirant parti de la technologie Microsoft Azure avec notre solution FedEx Surround, qui fournit un soutien essentiel pour permettre un suivi avancé des expéditions prioritaires à délai de livraison critique. La prochaine phase de notre collaboration continuera de relier les aperçus inégalés de la chaîne d'approvisionnement du réseau de FedEx au nuage Microsoft afin d'améliorer les expériences de commerce électronique pour les marques, les commerçants et les consommateurs. »

Dynamics 365 Intelligent Order Management utilise les données et l'intelligence artificielle pour créer une application de gestion des commandes omnicanal qui s'intègre aux systèmes existants de planification des ressources de l'entreprise (ERP) ainsi qu'à la gestion des relations avec la clientèle (CRM), et peut tirer parti d'un écosystème d'autres systèmes de sources de commandes comme les places de marchés de commerce électronique en ligne, les applications mobiles et le commerce social, parallèlement aux canaux de commande traditionnels comme l'échange de données informatisé (EDI) ou les points de vente conventionnels au détail. La plateforme est équipée de connecteurs préétablis pour les principaux outils que les marques utilisent déjà pour la réception des commandes omnicanal, l'exécution et la livraison des commandes multicanaux et des actions d'orchestration des commandes fondées sur des règles dans un environnement à code faible/sans code qui utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Jumelées aux données et à la visibilité du réseau FedEx, les deux sociétés visent à donner aux entreprises de nouveaux moyens innovants afin de mieux servir leurs clients.

« Plus que jamais, il est clairement essentiel d'avoir une chaîne d'approvisionnement résiliente pour assurer le succès de chaque organisation dans l'économie moderne, a déclaré Satya Nadella, présidente et chef de la direction de Microsoft. Nous rassemblons des données et des informations du réseau FedEx avec le nuage Microsoft, en commençant par Dynamics 365, pour aider les organisations à accélérer leur transformation numérique dans l'ensemble de leurs opérations commerciales afin qu'elles puissent offrir aux clients des moyens plus intégrés de magasinage et des livraisons plus rapides et plus efficaces. »

Renforcer l'autonomie de toutes les industries grâce à une visibilité accrue de la chaîne d'approvisionnement logistique

FedEx et Microsoft ont uni leurs forces en mai 2020 pour permettre aux entreprises d'être plus compétitives dans l'écosystème de commerce actuel, devenant de plus en plus numériques. La pandémie a considérablement accéléré l'adoption du commerce électronique et les transformations numériques des entreprises de toutes les tailles. Avant la pandémie, FedEx prévoyait que le marché des colis domestiques aux États-Unis atteindrait 100 millions de colis par jour d'ici l'année civile 2026. On s'attend maintenant à ce que le marché atteigne ce niveau quatre ans plus tôt que prévu, passant à 110 millions de colis par jour en 2022, dont 86 % proviendront du commerce électronique.

FedEx Surround, la première solution Fedex destinée aux clients et construite à l'aide de la technologie infonuagique Microsoft Azure, témoigne du potentiel novateur de cette collaboration et de son impact immédiat sur la façon dont les données sont utilisées en logistique. Conçue pour exploiter des millions de points de données du réseau FedEx, la plateforme FedEx Surround tire parti des solutions de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et des analyses pour surveiller de façon proactive les risques que courent les colis FedEx le long d'un itinéraire de livraison, comme les perturbations météorologiques ou les retards causés par la congestion routière. Ces renseignements en temps quasi réel donnent aux clients une idée de l'état de leur chaîne d'approvisionnement et leur permettent de planifier de façon proactive des mesures correctives et des solutions de rechange que FedEx peut aider à mettre en œuvre pour maintenir une expédition sur la bonne voie.

FedEx Surround a été déployé en décembre 2020 et a joué un rôle déterminant dans le soutien du transport du vaccin contre la COVID-19. La plateforme a permis à FedEx de gérer le suivi de cette augmentation significative du volume des envois prioritaires.

Offert à la vente

L'intégration transparente des données de FedEx avec Dynamics 365 Intelligent Order Management devrait être offerte aux clients américains au deuxième semestre de l'année 2022.

À propos de FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE: FDX) fournit aux clients et aux entreprises du monde entier un vaste portefeuille de services de transport, de commerce électronique et de services aux entreprises. Avec un chiffre d'affaires annuel de 90 milliards de dollars, l'entreprise offre des solutions commerciales intégrées grâce à des sociétés d'exploitation qui font face à la concurrence de façon collective, qui travaillent en collaboration et qui innovent numériquement sous la marque respectée de FedEx. Constamment classée parmi les employeurs les plus admirés et les plus dignes de confiance au monde, FedEx encourage ses 600 000 membres d'équipe et plus à rester concentrés sur la sécurité, les normes éthiques et professionnelles les plus élevées, ainsi que les besoins de leurs clients et de leurs communautés. FedEx est déterminée à relier les personnes et les possibilités partout dans le monde de façon responsable et ingénieuse, dans le but de réaliser des activités carboneutres d'ici 2040. Pour en savoir plus, consultez le site about.fedex.com .

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) permet la transformation numérique pour une ère d'infonuagique intelligente et de périphériques intelligents. Sa mission est de donner à chaque personne et à chaque organisation sur la planète les moyens d'en faire plus.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs, comme des énoncés relatifs aux opinions de FedEx et de la direction de Microsoft concernant les événements et le rendement financier futurs. Les énoncés prospectifs comprennent ceux précédés par, suivis ou qui comprennent les mots « sera », « peut », « pourrait », « devrait », « croit », « s'attend », « prévoit », « planifie », « estime », « cible », « projet », « a l'intention de » ou des expressions similaires. Ces énoncés prospectifs sont sujets à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de l'expérience historique ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Les risques et les incertitudes potentiels comprennent, sans toutefois s'y limiter, le rythme de la croissance future du commerce électronique et notre capacité à soutenir la concurrence sur le marché du commerce électronique, notre capacité à lancer avec succès des solutions de commerce électronique dans les délais prévus, l'acceptation par les clients de la plateforme FedEx Surround et d'autres facteurs qui se trouvent dans les communiqués de presse de FedEx Corp. et de Microsoft et les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission par FedEx Corp. et Microsoft. Les énoncés prospectifs ne sont valides qu'à la date à laquelle ils sont formulés. FedEx et Microsoft ne s'engagent pas et n'assument aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1732082/FesEx_and_Microsoft__Logo.jpg

NOTE AUX ÉDITEURS : Pour plus d'information, de nouvelles et de perspectives de Microsoft, veuillez visiter le Centre de nouvelles de Microsoft à l'adresse http://news.microsoft.com. Les liens Web, les numéros de téléphone et les titres étaient exacts au moment de la publication, mais ils peuvent avoir changé. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, les journalistes et les analystes peuvent communiquer avec l'équipe d'intervention rapide de Microsoft ou avec d'autres personnes-ressources pertinentes indiquées à l'adresse https://news.microsoft.com/microsoft-public-relations-contacts.

SOURCE Microsoft Corporation

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Relations avec les médias de Microsoft, WE Communications pour Microsoft, 425 638-7777, [email protected]; ou Relations avec les médias de FedEx, 901 434-8100, [email protected]