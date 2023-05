Favoriser la vitalité des régions côtières et l'autonomie alimentaire - Québec investit plus de 2 M$ pour le développement de l'industrie des pêches et de l'aquaculture et le soutien à la relève aux Îles-de-la-Madeleine

CAP-AUX-MEULES, QC, le 5 mai 2023 /CNW/ - Présent pour la 148e édition de la mise à l'eau des cages à homard, le député de Gaspé et adjoint gouvernemental au secteur des pêches, M. Stéphane Sainte-Croix, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, ainsi que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annoncent des investissements de plus de 2 M$ pour la modernisation d'entreprises de transformation de produits marins et l'appui des pêcheurs de la relève aux Îles-de-la-Madeleine.

Les investissements annoncés visent les projets suivants :

Amélioration de la capacité de production de la chaîne de transformation du crabe des neiges de l'entreprise Les Fruits de mer Madeleine : 810 000 $;

Réalisation d'un diagnostic et mise à niveau du centre de production d'huîtres de l'entreprise La Moule du Large : 15 000 $;

Mise en œuvre du plan de commercialisation des produits du loup marin par la Boucherie spécialisée Côte à côte : 14 870 $;

Développement d'un procédé de culture macroalgue par la Conserverie de l'île d'Entrée : 47 827 $;

Projet de développement de l'autosuffisance en approvisionnement de l'entreprise Les Huîtres Old Harry : 26 521 $;

Programme de soutien à l'achat d'une première entreprise de pêche commerciale: 1,1 M$ à 23 nouveaux pêcheurs.

Finalement, le gouvernement annonce des garanties de prêt d'une valeur de plus de 36,8 M$ à 48 entreprises de pêche commerciale des Îles-de-la-Madeleine afin de les accompagner dans leurs activités.

« Les activités du secteur de la pêche et de l'aquaculture contribuent de manière importante au développement des régions côtières et, ultimement, à l'ensemble du Québec. Par cet investissement majeur, notre gouvernement aide les pêcheurs, notamment ceux de la relève, et les transformateurs des Îles-de-la-Madeleine à demeurer compétitifs. Les projets innovants qui bénéficieront de ces sommes permettront d'accroître l'offre de produits d'ici ainsi que notre autonomie alimentaire, une priorité gouvernementale qui me tient particulièrement à cœur. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« En investissant dans des projets innovants, notre gouvernement témoigne de l'importance qu'il accorde au secteur des pêches, mais aussi au développement régional. Les travailleurs de la mer madelinots contribuent de manière importante à la croissance de l'industrie bioalimentaire. La qualité des poissons et des fruits de mer qui sont issus de l'archipel est reconnue, ici et à l'international, et favorise la fidélisation des consommateurs à l'égard des produits du Saint-Laurent. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Les pêches et l'aquaculture commerciales constituent un moteur économique important de l'archipel qu'on doit maintenir compétitif et innovant. L'aide gouvernementale annoncée aujourd'hui agit comme un levier économique pour ces entreprises et générera des retombées pour la communauté. Je suis fière que le gouvernement du Québec intervienne stratégiquement pour assurer l'avenir de cette industrie essentielle à l'essor des Îles. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Les sommes annoncées sont issues des programmes suivants :

Programme d'appui financier au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales;



Programme Innovamer;



Programme Soutien à l'achat d'une première entreprise de pêche commerciale;



Programme d'appui financier aux entreprises de pêche.

L'industrie des pêches et de l'aquaculture commerciales joue un rôle économique majeur dans les régions maritimes du Québec :

Valeur des débarquements par les pêcheurs en 2022 : 450 M$;



Valeur estimée des expéditions des usines de transformation de poissons et de fruits de mer dans les régions maritimes en 2021 : 710 M$;



Emplois directs : près de 8 000.

Les investissements s'inscrivent dans la mise en œuvre du Plan d'action ministériel pour l'industrie des pêches et de l'aquaculture commerciales du Québec 2018-2025.

L'aide financière annoncée appuie les orientations de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde qui visent, entre autres choses, à favoriser le développement d'entreprises prospères, durables et innovantes.

